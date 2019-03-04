Такт, как известно, не только метрическая единица, но и платформа культуры в ее классическом понимании. Это чувство для интеллигенции в буквальном смысле есть олицетворение сущности.

Увы, в сегодняшнем преломлении приходится утверждать, что и эта категория, некогда казавшаяся для многих незыблемой, подвергается деформации.

Встреча президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой с представителями культуры и искусства оставила двоякое чувство. Слов нет, что инициатива главы государства и первого вице-президента заслуживает самой высокой оценки и пиетета. Благодаря ей представителям творческой ориентации представилась идеальная возможность поговорить с государственными лидерами о насущном, затронуть сокровенное и вселить в соотечественников уверенность о способности тонких сфер гордо нести знамя национальной интеллигенции на международной арене.

Политический лидер страны, его команда уверенно ведет страну на международных широтах. Устойчивый курс дееспособности в свете серьезных вызовов и испытаний это то, о чем мечтают многие неустроенные народы и общности.

У самодостаточной страны с его активным обществом и чуткой интеллигенцией не может и не должно быть хромой культуры и половинчатого искусства. В идеале это так, но а в реалиях?!

Как говорил мудрец, и все нежелательное когда-нибудь да случается.

Двоякое чувство от встречи потому и возникло, что на добрый посыл главы государства последовал плотный пресс девальвированного контента в виде неуклюжих сетований, просьб и отвлеченных тем.

Для мыслящих и по-настоящему креативных людей экспромт это предел мечтаний. Президент и первый вице-президент сделали все от них зависящее, чтобы разговор не оказался бы заорганизованным. Они ожидали полноценной дискуссии, но, кажется, получилось не совсем то, к чему готовились.

Президент тонко подчеркнул, что позитивные перемены во всех сферах будут продолжены, то был импульс в сторону гостей, чтобы и они поделились смело звучащими идеями и замыслами, поведали о концептуальных видениях насущного. Высокая планка поиска подпитывает духовность, помогает раскрывать созидательный потенциал новых дарований, и на грандов падает большая ответственность во всем, что соотносится с понятием «образец служения делу».

Природой человеческого бытия настоящим интеллигентам присуще быть вне высокомерия, ибо они обязаны сеять разумное, доброе и вечное. К сожалению, некоторые персоны не обрадовали тем, как осознают собственную миссию и что больше всего их заботит.

Бесспорно, из уст деятелей прозвучали и дельные, вполне актуальные мысли, предложения. Но в потоке озвученного, надо признать, конструктивного оказалось намного меньше, чем должно было бы быть.

Попросту говоря, отечественные деятели так и не смогли уловить такт камертона, запущенного ради отработки золотой повестки, которая помогла бы помочь раскрытию новых талантов и дарований. Новые имена – вот главный смысл, ради которого неустанно работают мастера культуры и искусства.

Вообще, эти сферы в своем роде — защитная пелена общества, которая не только предохраняет от моральных и психологических напастей, но и аккумулирует энергию созидания. В ней заключен мощный источник социальной энергии, и чтобы его заряд не исчерпывался, необходимо беззаветное служение делу, а не постыдное выбивание преференций.

Если отталкиваться от озвученных на встрече мнений и оценок, то получается абсурд, согласно которому люди интеллектуального фронта работают, чтобы выторговать для себя звания и блага. Такое было и в прошлом, когда деятели со скудным творческим багажом предавались самолюбованию, причисляя себя к гениям.

Такого плана «мастера» не годятся на роль строителей полноценной культуры. Эта категория не работает на искусство и культуру, а заставляет важнейшие сферы работать на себя.

Те, кто не счел зазорным занять время главы государства и первой леди низменными мотивами, выставили себя в роли потешных персонажей, а никак не полноценных деятелей творческой сферы. Они лишь авторизовали девальвацию профессии, в которой чувствуют себя вполне уверенно, хотя прока от их присутствия в ней ничтожно мало.

На встрече прозвучали предложения, вызвавшие почтение и уважение. Они стоят внимания, потому неверно будет утверждать, что разговор своих целей не добился.

Однако можно было бы достигнуть большего, оторвись отдельные участники от корпоративного в пользу общего и национального. Например, непонятно, с какого боку КВН вдруг стал флагманом национальной культуры и искусства. И откуда у его подвижников выработалась космическая самооценка, дающая право говорить с самой высокой горы компетентности?!

Или почему в присутствии аудитории нужно было озвучивать то, что не представляет никакого общественного интереса?

Современная культура, искусство стали понятиями настолько эклектичными, что актуализируют тему смелого синтеза, требующую тонкого понимания скрытых смыслов и эксклюзивных решений. На стыке направлений и жанров рождаются авангардные течения, футуристические стили, и, как правило, они являют собой производное неординарного воображения, взлета феерической фантазии и мысли художников и творцов с большой буквы.

Глава государства снова предстал в образе управленца высокого уровня, сделал еще один шаг навстречу интеллигенции. Не его упущение, что отдельные персоны так и не осознали своего места и роли в профессии.

И можно ли их считать их причастными к культурно-историческому наследию народа? А ведь то, чем бравируют сегодняшние деятели, завтра уже станет историей. Важно, чтобы новая история не вызывала чувство жалости и убогости.

Каждому кластеру перепадает немереная доля ответственности перед судьбами будущего. К сожалению, не всем дано любить искусство в себе. Старая болезнь себялюбов – воспевать свое эго в избранном деле.

Что ж, и такое бывает. Не зря сетовал старина Марк Твен – «все мы довольны собой, но не довольны своим положением». Видать и в его окружении были потешные творцы. Но тогда не было телевидения, потому классик увековечил свое возмущение бессмертной максимой.

Нашему современнику перепало удовольствие наслаждаться преимуществами телевизионного искусства, которое в силу экранной специфики нещадно подвергает гиперболизации буквально все, укрупняя кадр и достойного, и недостойного.

Тофик Аббасов

Minval.az