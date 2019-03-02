Это выражение употребляют представители многих профессий: «типичная ошибка». В Интернете сколько угодно текстов про «типичные ошибки худеющих» или «типичные ошибки при выборе камина для дачи». А вот в армейских кругах по одной такой «типичной ошибке», как утверждают знающие люди, выявляли…ну если и не безнадежных дураков, то во всяком случае тех, кого к службе в оперативном отделе или управлении лучше не допускать. Офицерам давали «задачку-летучку»: вот мы, вот противник, приказ наступать! И если кто-то рисовал на карте расходящиеся в разные стороны стрелки наступательных ударов, то о карьере в оперативной области мог и не мечтать.

Но теперь точно так же «расходятся в разные стороны» уже не стрелки на карте «задачки-летучки», а тренды в развитии ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые недавно посетили регион, демонстрируют дежурный оптимизм. И указывают в своем совместном заявлении по итогам визита, что лидеры Азербайджана и Армении приняли предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретиться в ближайшее время». Также отмечается, что «лидеры проинформировали сопредседателей о своей недавней беседе на полях Всемирного экономического форума в Давосе в январе», что «сопредседатели положительно оценили продолжающееся отсутствие жертв на линии соприкосновения» и даже «приветствовали развивающиеся в регионе дискуссии по подготовке населения к миру».

Только вот в те же дни, когда сопредседатели МГ ОБСЕ шлифовали текст своего заявления, директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян совершил поездку на оккупированные азербайджанские земли, где обсуждал переселение в Карабах, причем и нагорный, и равнинный, новых жителей из Армении. И выступил здесь с громким заявлением: «Заявления отдельных людей о том, что, мол, земли будут сдавать, будут вести переговоры на этот счет, опровергаются этой программой заселения. Мы тем самым посылаем четкий месседж армянскому народу и миру о том, что никто не будет сдавать и пяди земли».

Можно изобрести версию: дескать, таким образом Артур Ванецян выводит из-под огня критики Никола Пашиняна. Но это не более чем самоуспокоение, и не только потому, что несколько дней назад в Баку уже говорили о переселении на захваченные азербайджанские территории под видом «гуманитарной акции» сирийских армян. Просто есть еще и влияние подобных заявлений и действий на переговорный процесс.

В МИД Азербайджана уже пообещали, что Баку поднимет в ООН и ОБСЕ вопрос по так называемой «программе заселения» Арменией оккупированных территорий Азербайджана, и призвали сопредседателей МГ ОБСЕ «выступить с решительным заявлением о принципиальном осуждении такого рода шагов представителей высшего политического руководства Армении». Само же заявление Ванецяна расценили как неприкрытый выпад против многолетнего переговорного процесса и сочли его «ещё одним явным свидетельством прямого участия Армении в оккупации территорий Азербайджана и стремления хоть как-то «оправдать» вынашиваемые ею планы по аннексии этих земель». Как напомнили в МИД Азербайджана, «именно Армения несет ответственность за все возможные негативные последствия подобных провокационных высказываний».

К тому же свое провокационное шоу на оккупированных азербайджанских землях Ванецян устроил вскоре после того, как другой персонаж — министр обороны Армении Давид Тоноян — открыто заявил, что Армения, мол, может «ударить первой». Наконец, сам Никол Пашинян заявляет, что никакого разговора о «сдаче земель» быть не может, а на переговорах он намерен обсуждать исключительно приглашение к переговорному столу представителей оккупационного режима, созданного Арменией на захваченных азербайджанских землях. Словом, Армения всеми силами демонстрирует свою недоговороспособность. В такой ситуации вряд ли стоит рассчитывать на успех переговоров по выводу войск и урегулированию конфликта. Где господа сопредседатели МГ ОБСЕ увидели повод для собственного оптимизма — вопрос, который стоит озвучить.

И здесь, наверное, можно было бы поставить точку, если бы в те же дни в прессе с завидной частотой не замелькали бы имена отставных сопредседателей МГ ОБСЕ от США — Ричарда Хогланда и Джеймса Уорлика. Эти господа раздают интервью, слегка приоткрывают завесу над конфиденциальными переговорами и даже вступают в полемику друг с другом.

Напомним: несколько дней назад Хогланд в своем интервью прямо заявил, что в России есть силы, которые не заинтересованы в полном урегулировании карабахского конфликта, поскольку в результате этого Кремль лишится важного рычага воздействия на Ереван и Баку.

И вот теперь Уорлик решил «поправить» коллегу и заявил в интервью «Голосу Америки»: он, дескать, не разделяет мнение, что официальная Москва не заинтересована в урегулировании карабахского конфликта. «Работая на протяжении трех лет сопредседателем не увидел доказательства этому. Наоборот, работал с правительством России, видел их заинтересованность в деле урегулирования» — уверял Уорлик. А затем сделал еще одно заявление: по его словам, принципы урегулирования конфликта, которые в основном неизменны и хорошо известны, включены в документ под названием «План Лаврова», который, однако, сам Уорлик предпочитает так не называть. Можно вспомнить, что о «плане Лаврова», который отвергли обе стороны, говорил и Хогланд.

Но вот в чем дело. Если внимательно вчитаться в текст интервью и Хогланда, и Уорлика, то можно понять: «планом Лаврова» сопредседатели МГ ОБСЕ, с одной стороны, и азербайджанские эксперты, с другой, называют не совсем одно и то же. Экс-сопредседатели под «планом Лаврова» подразумевают только то, что входит в «дорожную карту» урегулирования конфликта: вывод войск, решение вопроса о статусе Карабаха и т.д. В Азербайджане же на первом месте другое. Москва, как утверждали авторы многочисленных «утечек» о «плане Лаврова», предлагала Азербайджану нехитрый «размен»: вывод войск из нескольких районов в обмен на размещение в регионе российских «миротворцев» и вступление Азербайджана в ЕАЭС и ОДКБ. После того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо заявил, что вступление нашей страны в ОДКБ даже не обсуждается, «план Лаврова» по понятным причинам был списан в архив.

Но теперь, судя по всему, его вновь пытаются реанимировать — причем как раз в то время, когда руками Армении и по очевидному заказу Москвы были сорваны переговоры на основе американского «плана Болтона». Причем одну из главных ролей в этом процессе играет Джеймс Уорлик, который сегодня, напомним, представляет крупнейшую компанию «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», основанную однокурсником и другом президента России Владимира Путина – Николаем Егоровым. И самое главное, все происходит в то время, когда позиции Москвы в регионе рушатся со скоростью «прорыва плотины». Изрядную пищу для размышлений дает здесь недавнее заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина: «Нас настораживает натовская повестка Грузии и заявления грузинских политиков об ускоренном движении в Североатлантический альянс. Это создает нервозность и в наших отношениях, — возмущался дипломат. — Масштабные учения НАТО тоже не добавляют оптимизма, так как не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе, тем более что Грузия пытается привлечь к ним своих соседей, в частности Армению и Азербайджан». По логике Карасина, оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии и признание созданных там марионеточных режимов «субъектами международного права» никакой «нервозности в отношениях» не создает, а вот стремление Грузии в НАТО — это главная причина всех бед, и, к сожалению, таков сегодня уровень российской дипломатии. Но важно и другое. Армения в обозримом будущем вряд ли вступит в НАТО. Ереван находится в слишком сильной зависимости от РФ, прежде всего в военной сфере, армянская армия построена по российским «лекалам». Иное дело — Азербайджан, который развивает военное сотрудничество с натовской Турцией, активно переводит свою армию на натовские стандарты и образцы оружия и, самое главное, принимает в политике самостоятельные решения. Да, сегодня, пока в Североатлантический альянс не вступила Грузия, Азербайджан претендовать на членство в нем не может в силу «политической географии», но завтра все может измениться.

И, похоже, в такой ситуации в Москве решили разыграть комбинацию в стиле знакомой игры в «доброго и злого полицейского». Сначала Армения, руками которой был сорван «план Болтона», начинает раз за разом выстреливать громкие заявления в стиле «ни пяди земли не вернем», «переговоры не с нами, а с Карабахом!», «ударим первыми» и т.д.

По расчетам Москвы, в Баку должны ну до смерти испугаться возможного срыва переговоров, и тогда в качестве «спасительной соломинки» в регион вновь вбрасывается «план Лаврова». Над реанимацией которого и работает сегодня целая бригада в составе Уорлика, Карасина и еще нескольких персон.

Только вот авторы этой хитроумной схемы не учли, что, во-первых, при сегодняшнем раскладе сил срыв переговоров означает катастрофу для Армении, но не Азербайджана с его мощной и современной армией. А во-вторых, у России уже нет монопольного контроля над регионом, и ответные ходы в подобных играх могут последовать не только со стороны официального Баку. Даже если в Москве не поняли, что интервью Хогланда было здесь недвусмысленным предупреждением, кого в США считают ответственным за срыв урегулирования конфликта.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az