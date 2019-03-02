Геополитические соперники России готовятся к ведению войн с «высокотехнологичным противником», с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха и из космоса, с активным ведением информационного противоборства, сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, современные конфликты характеризуются привлечением средств экономического, политического, дипломатического, информационного давления, а также демонстрацией военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер.

«Между тем геополитические соперники России не скрывают, что собираются достигать политические цели не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями. Они готовятся к ведению войн с «высокотехнологичным противником», с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства», — сказал В.Герасимов.

Он подчеркнул, что «в этих условиях Вооруженные силы РФ должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием «классических» и «асимметричных» способов действий.

«Поэтому первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником. Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения», — отметил начальник Генштаба.

«Следует и дальше развивать формы и способы применения Вооруженных Сил, прежде всего в стратегическом сдерживании, а также совершенствовать организацию обороны государства», — добавил В.Герасимов.

Minval.az