Реформы охватят все сферы, в этом есть необходимость. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в пятницу на встрече с группой деятелей культуры и искусства.

«Наша страна вступает в новый этап развития, во всех сферах проводятся очень серьезные реформы. Новый этап реформ был анонсирован в прошлом году после президентских выборов. Во второй половине прошлого года проводилась очень активная работа по подготовке серьезных реформ, и с начала нынешнего года дан старт широкомасштабным реформам. Эти реформы охватят все сферы. В этом есть необходимость. Даже в развитых странах постоянно проводятся реформы. Реформы означают новизну, новый подход, решение существующих проблем. С этой точки зрения 2019 год будет очень серьезным годом, отличающимся от предыдущих лет.

Реформы, проводимые нами в экономической сфере, дают прекрасные результаты. Показатели первого месяца этого года дают основание говорить это. Наша экономика, можно сказать, полностью восстановлена. Уверен, что в этом году будут очень серьезные результаты с точки зрения экономического развития. Вам известно, что произошедший в мире очень глубокий финансовый и экономический кризис не миновал и нашу страну, и после 2015 года, можно сказать, во всех странах наблюдался экономический спад. Этот спад больше проявился в первую очередь в странах, экономика которых связана с нефтегазовым сектором. Представьте, что за короткий период доходы страны снижаются примерно в 4 раза. Что это означает? Это означает, что мы должны были снизить наши расходы в 4 раза, в кратчайшие сроки предпринять очень серьезные шаги. Ни одна страна не была готова к этому, в том числе и мы. Мы признаем это, и, конечно, эта кризисная ситуация нанесла большой удар по нашей стране. В то время наша основная цель заключалась в усилении социальной защиты населения и выходе из этого экономического кризиса с малыми потерями. Считаю, что нам это удалось. 2017 год был годом экономической стабилизации. В прошлом году мы уже вступили в экономическое развитие. А в этом году развитие уже проявляется в еще больших размерах.

Экономические реформы позволили предпринять очень серьезные шаги в социальной сфере. С начала этого года началась реализация социальных проектов, подготовленных в течение прошлого года. Это хорошо известно гражданам Азербайджана. Повышение примерно на 40 процентов минимальной заработной платы, минимальной пенсии охватывает до 830 тысяч человек. Повышение социальных пособий в среднем на 100 процентов охватывает примерно 600 тысяч человек. Документирование многоквартирных домов охватывает примерно 350-400 тысяч человек. Решение проблем семей шехидов, увеличение пособий и предоставление выплат охватывают тысячи человек. Значительно повышены стипендии студентов, что улучшает финансовое положение более 100 тысяч студентов. Другие социально ориентированные шаги — подписанный мною вчера Указ охватывает 800 тысяч человек, и, могу сказать, что этот Указ не имеет аналога в мире. Это может увидеть каждый гражданин, прочитавший и проанализировавший Указ. Это очень серьезная социальная инициатива. Государство вновь показывает, что находится рядом со своими гражданами. С появлением у нас экономических возможностей мы приняли решение в первую очередь урегулировать вопрос проблемных кредитов, и смогли сделать это. Должен также сказать, что количество стран, страдающих от серьезной девальвации, достаточно велико, и есть страны, столкнувшихся с еще более глубокой девальвацией, чем у нас. Однако ни в одной из этих стран не было предпринято таких социально ориентированных шагов, отстаивающих интересы граждан. То есть, весь этот социальный пакет охватывает до 3-х миллионов человек и еще раз демонстрирует наши намерения.

Реформы проводятся и должны проводиться в других сферах. Проводятся реформы в сфере образования, и могу сказать, что число абитуриентов, выбравших специальность учителя, резко увеличилось. То есть, в обществе возвращается традиционное уважение к профессии учителя, и это стало возможно в результате реформ. Укрепление материально-технической базы сферы образования, строительство более 3200 школ, конечно же, привели к большим изменениям.

Проводятся очень серьезные реформы в сфере здравоохранения. Принято решение, и надеюсь, что со следующего года мы перейдем к системе обязательного медицинского страхования. Мы реализовали пилотные проекты в нескольких городах, и эти проекты дали очень позитивные результаты. И граждане довольны и медицинское обслуживание оказывается на высоком уровне. Могу сказать, что в этих городах полностью обеспечена прозрачность в сфере здравоохранения. Международные финансовые структуры, в первую очередь, Всемирный банк, — недавно состоялась моя встреча с их представителями,- очень высоко оценивают это. Считаю, что каждый гражданин Азербайджана увидит пользу этого. Это очень серьезная реформа, непростой вопрос. Некоторые страны годами стремятся к этим реформам, но не смогли добиться этого. А мы за сравнительно короткий срок подготовили все необходимые документы, и в сфере здравоохранения будет создан очень серьезный поворот. Потому что за минувший период мы построили во всех наших городах современные больницы, диагностические центры, то есть, инфраструктура существует.

Есть очень серьезная потребность в реформах в других областях, к примеру, в судебно-правовой сфере, и соответствующие указания даны. В области градостроения. Процесс хаотичной застройки в городе Баку уже прекращается. Перед Комитетом по градостроительству и архитектуре поставлены очень серьезные задачи положить конец этому. Конечно, мы не можем позволить, чтобы в строительном секторе образовался застой. Строительство – один из секторов, придающих импульс экономике, отрасль, создающая десятки тысяч рабочих мест. Однако последующие правила градостроительства в Баку должны основываться на генеральном плане, и красивый облик нашего прекрасного города должен стать еще краше. Проводятся реформы в области городского транспорта, городского хозяйства. Считаю, что мы добьемся успеха в проведении этих реформ.

Что же касается сферы культуры, то я хотел бы прямо сегодня провести с вами обмен мнениями по этим вопросам и поговорить о предстоящей работе. Потому что в предыдущие годы была проделана очень большая работа. Я, как Президент, всегда старался уделять внимание этой сфере. Считаю, что проделанная работа должна быть оценена. Наши основные театры – Национальный драматический театр, Русский драматический театр, Театр юного зрителя, Музыкальный театр – капитально отремонтированы. Были построены или капитально отремонтированы театры в регионах, созданы новые театры. Наши музеи, музеи города Баку, можно сказать, полностью были капитально отремонтированы – Музей истории, Музей имени Низами, Музейный центр. Построены два здания Музея искусств и Музей ковра. Начали действовать Музей современного искусства, другие музеи, я сейчас не смогу все вспомнить. В каждом городе начали действовать историко-краеведческий музеи.

Капитально отремонтированы религиозные памятники. В Баку и регионах капитально отреставрированы сотни мечетей. Среди них – имеющие большое духовное значение мечети Тазапир, Бибиэйбат, Аждарбей, историко-религиозный комплекс Имамзаде в Гяндже, самая древняя мечеть Азербайджана –построенная в 743 году Джума мечеть в Шамахе, построена Мечеть Гейдара. То есть, это наше национальное наследие.

В других сферах. Помню, одним из первых моих решений было издание произведений наших классиков на латинской графике. Потому что возникла несколько непонятная ситуация. Мы полностью перешли на латинскую графику, и обучение проводилось на латинской графике. Однако книги всех наших классиков были в свое время изданы на кириллице. Поэтому ученики, студенты не могли их читать. В то время у нас не было больших материальных возможностей. Мы приняли это решение в 2004 году. Несмотря на то, что наше материальное положение было очень ограниченным, мы за короткий срок сделали и это. На латинской графике были изданы книги не только азербайджанских классиков, но и классиков мировой литературы.

Создание кинотеатров, начало деятельности частных кинотеатров – отрадное явление. Был капитально отремонтирован Киноцентр Низами. Установлены памятники, увековечивающие память выдающихся деятелей культуры. Была увековечена память Кара Караева, Фикрета Амирова, Бюльбюля, Ниязи и других наших выдающихся деятелей культуры. Трудно вспомнить всю проделанную работу. Одна из двух наших консерваторий была капитально отремонтирована, другая – отстроена заново.

Такова работа, проделанная до сих пор в данной сфере. Что надо сделать после этого, должны сказать вы. Потому что я хочу, чтобы после этого работа в сфере культуры проводилась системно. Мы должны последовательно проводить нашу политику по этим вопросам. Конечно, только строительство и ремонт объектов культуры не могут полностью отразить наши цели. Мы должны рассматривать эти вопросы в более широком контексте. Вообще, будущее развитие нашей культуры, настроения в обществе, воспитание молодого поколения — все эти вопросы связаны друг с другом. Страна может развиваться экономически, иметь сильные международные позиции в политической сфере, но если мы оставим без внимания главные, фундаментальные принципы нашего народа, тогда успешное развитие нашей страны не может быть устойчивым.

Ровно месяц назад на встрече с молодежью я сказал, что наше молодое поколение должно воспитываться в национальном духе. Только в этом случае Азербайджан может вечно идти по пути независимости. Конечно, главный фактор для достижения этого — наша культура, искусство, литература, национальное мышление. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить с вами об этих вопросах и любых вопросах. Считаю, что я должен завершить вступительное слово для того, чтобы создать вам больше возможностей для выступлений», — сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az