Семья лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского владеет, как минимум, 51 объектом недвижимости на 9,8 млрд рублей ($150 млн). Об этом сказано в новом расследовании «Проекта».

В основном недвижимость оформлена на жен Жириновского и его сына Игоря Лебедева. Также владельцами являются племянник Павел Жириновский, еще один племянник и депутат Госдумы VI созыва Александр Балберов, предполагаемая мать внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна (прежняя фамилия — Газдаров) Жанна Газдарова, а также вероятная мать его внебрачной дочери Татьяна Тезикова и старшая сестра Жириновского Вера. Еще у семьи есть отели в Испании, хостел напротив Кремля и таксомоторная компания с шикарными автомобилями. В частности, на баскетболистку московского «Динамо», гражданскую жену Лебедева Надежду Гришаевузарегистрированы 10 роскошных автомобилей — один Bentley Continental и девять Mercedes-Benz S-класса, включая пять Maybach. Ее компания также владеет трехзвездочным отелем на острове Ибица.

Помимо этого, «Проект» упоминает харассмент-скандал вокруг депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого и объясняет, почему его так и не наказали. По утверждению издания, депутаты от ЛДПР делятся на три категории: «коммерческие», делегированные Кремлем, а также бывшие помощники Жириновского. Первые платят деньги за свои мандаты (от 200 млн рублей до полумиллиарда) либо переводят средства под видом пожертвований в один из трех партийных молодежных фондов (за последние годы их сумма исчисляется в 4,3 млрд рублей). Слуцкий является одним из таких спонсоров.

Кроме того, еще одним способом дохода семьи Жириновского является вывод государственных средств. За последние годы близкие к нему структуры получили 1,3 млрд рублей из бюджетного финансирования. За период с 2013 по 2017 год ЛДПР официально получила из бюджета 3,5 млрд рублей. «Причина, по которой Кремль закрывает глаза на сомнительные операции в ЛДПР, понятна: партия гарантирует лояльность в принципиальных вопросах. За это, как и три других парламентских партии, ЛДПР получает право на бюджетное финансирование», — поясняет «Проект».

Minval.az