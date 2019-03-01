Пожар на одном из танкеров со сжиженным газом, загоревшихся у побережья Крыма 21 января, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Сотрудники компании — владельца танкера «Канди» сумели перекрыть доступ газа, остановив таким образом горение, рассказали собеседники агентства. На втором танкере — «Маэстро» — по состоянию на утро 1 марта оставался небольшой очаг пожара, добавили они.

По данным Reuters, танкеры «Канди» и «Маэстро», перевозившие сжиженный газ, не пустили в российский порт в Краснодарском крае, так как они, предположительно, находились под санкциями США из-за поставок топлива в Сирию. Не попав в порт, предполагало агентство, экипажи танкеров могли попытаться провести перегрузку сжиженного газа в открытом море, что стало причиной пожара. В результате пожара погибли 13 человек, судьба 10 членов экипажа до сих пор неизвестна.

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