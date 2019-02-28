Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по поддержанию развития системы военного образования, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) проведена рабочая встреча между экспертами НАТО и Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи была проанализирована деятельность, осуществленная в рамках Программы расширения военного образования в 2018 году, а также рассмотрены вопросы планирования мероприятий на текущий год и определены новые сферы сотрудничества.

Minval.az