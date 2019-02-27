В парламенте Великобритании прошла церемония поминания в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Тахир Тагизаде,член парламента Британии, председатель британско-азербайджанской парламентской группы Боб Блекмен, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Великобританией Джаваншир Фейзиев, член Палаты лордов британского парламента Дэвид Эванс, член парламента Британии Джон Килклуни, член муниципального совета Вестминстерского района Лондона Мурад Гасанли и представители азербайджанской диаспоры.

Член парламента Британии Боб Блекмен сказал, что ежегодно в парламенте поминают печальные дни Азербайджана, шехидов и прилагают все усилия, чтобы это не было забыто.

Депутат Милли Меджлиса Дж.Фейзиев рассказал об истории геноцида и отметил важность поминания Ходжалы, чтобы избежать повторения подобного.

Посол Азербайджана в Великобритании Тахир Тагизаде подчеркнул, что 27 лет назад более 600 азербайджанцев были жестоко убиты армянскими боевиками.

Д.Эванс выразил соболезнования правительству и народу Азербайджана.

Также на мероприятии выступили член муниципального совета Вестминстерского района Лондона Мурад Гасанли и представитель азербайджанской диаспоры в Великобритании Кямран Балаев и рассказали о Ходжалинском геноциде.

В завершение мероприятия память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания.

Minval.az