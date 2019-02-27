Группа турецких альпинистов в составе 13 человек посетила Нахчыванскую Автономную Республику для почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида. Они поднялись на вершину Хачадаг, являющегося символом Нахчывана, почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

В интервью АЗЕРТАДЖ руководитель группы, директор «Клуба альпинизма и экстремальных видов спорта Искендер Игдыр Агры дагы» Умут Сонмез отметил, что это шествие организовано с целью доведения до мира правды о Ходжалинской трагедии: «Мы не дружественные, а братские страны. Ваша радость – наша радость, ваше горе – наше горе. Эта трагедия потрясла нас. С этой целью мы с 13 профессиональными альпинистами, проживающими и осуществляющими деятельность в различных регионах Турции, решили подняться на Хачадаг, чтобы почтить память жертв геноцида, произошедший в Ходжалы 26 февраля 1992 года».

Умут Сонмез сказал, что это уже третье по счету их шествие на Хачадаг.

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