В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 февраля 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает МО АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Minval.az