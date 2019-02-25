Лидер армянской военизированной группы «Сасна црер» Жирайр Сефилян выступил с заявлением в «Фейсбук», в котором пригрозил премьеру страны Николу Пашиняну.

Сефилян написал «о переполненной чаше терпения». Переполнилась же она потому, что «мятежники из «Сасна црер» Армен Билян и Смбат Барсегян спустя 10 месяцев после революции всё еще в тюрьме».

Данную запись Сефилян заканчивает формулировкой «Чаша терпения переполнена, и если Армен Билян и Смбат Барсегян не будут освобождены, наиболее достойная и сознательная часть нашего народа принудит признать право на восстание и освободить мятежников».

До последнего времени «Сасна црер» не рисковали делать подобных заявлений. Правда, в непубличной речи они считали и считают Никола Пашиняна «случайным революционером», который пришел к власти на начатом ими деле и которого со временем нужно будет отстранить от власти, но в публичном поле он клялись «народному премьеру» в верности, пишет ереванский сайт 7or.am.

««Сасна црер» не рискнули ответить Пашиняну на предвыборном этапе, когда последний призвал «мятежников» не «путать берега» и заявил, что они вкусят запах асфальта, если продолжат требовать проведения внеочередных выборов через 2 года. После этого заявления Пашиняна «црер» замолкли и начали показывать, что находятся рядом с революцией.

Сейчас ситуация изменилась, и «црер» устами своего лидера уже стращают Пашиняна, фактически запугивая его чем-то вроде захвата полка ППС, если он не решит вопроса освобождения их друзей. Более того, они сотрясают в воздухе «правом на восстание», назвав до этого в зале суда назначенного Пашиняном начальника полиции «щенком». Иными словами, «црер» в отношении Пашиняна «оборзели»», — отмечает сайт.

Minval.az