Служба безопасности Украины (СБУ) совместно со следователями военной прокуратуры задержала за госизмену бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-полковника Владимира Замана. Об этом сообщает агенство УНН со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

В настоящее время у Заманы продолжаются обыски. Суть предъявленных ему обвинений пока неизвестна.

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. После государственного переворота в феврале 2014 года он был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью министерства обороны.

Minval.az