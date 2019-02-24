Ходжалинская резня – еще одно доказательство политики геноцида и этнических чисток армян в отношении азербайджанского народа. Об этом сказал председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым на пресс-конференции в турецком парламенте.

По его словам, Ходжалинская трагедия, произошедшая 27 лет назад, превратилась в кровавую страницу в истории Турции и Азербайджана.

Резня азербайджанского населения была совершена по поручению государственных деятелей Армении, которые не стыдясь обвиняют Турцию в вымышленном геноциде, констатировал Айрым.

«В азербайджанском городе Ходжалы были зверски убиты 613 мирных жителей, в том числе женщины, дети и пожилые. Грабежи и насилие в Ходжалы продолжались несколько дней. 497 человек выжили, но получили тяжелые ранения. 1275 человек попали в плен. При осмотре тел погибших было видно, что некоторым сдирали кожу головы, выкалывали глаза и вырезали, вынимали органы», — цитирует Айрыма «Анадолу».

По словам Айрыма, армяне одурманенные идеей «Великой Армении», при поддержке империалистических сил совершили в Ходжалы акт геноцид, пытаясь добиться полной очистки Карабаха от азербайджанцев.

Турецкий парламентарий отметил, что пятая часть азербайджанских территорий все еще находится под армянской оккупацией.

«Действия Армении привели к тому, что свыше миллиона азербайджанских братьев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. В 27-ю годовщину Ходжалинской трагедии мы требуем от мировой общественности принять меры для обеспечения прав беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, наказать виновных в преступлении в Ходжалы. Вновь осуждаем Ходжалинскую резню, желаем упокоения душам погибших, выражаем соболезнования их семьям и азербайджанскому народу», — сказал Айрым.

Minval.az