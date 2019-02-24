Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин в связи с 27-й годовщиной геноцида в городе Ходжалы, совершенного 26 февраля 1992 года армянскими боевиками, почтил память погибших, говорится в воскресенье в заявлении ОИС, которое приводит «Тренд».

Генеральный секретарь отметил, что Ходжалинская трагедия является результатом незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий. Он сослался на Каирское заключительное коммюнике 12-го заседания Исламского саммита и резолюции, принятые на предыдущих сессиях Совета министров иностранных дел ОИС, расценивающих действия, совершенные против гражданского населения на территориях Азербайджана, как военное преступление, преступление против человечества и геноцид.

Далее генеральный секретарь подтвердил полную поддержку ОИС инициативам и усилиям Азербайджана по прекращению оккупации его территорий и восстановлению территориальной целостности.

Minval.az