По решению редакционной коллегии газеты «Азербайджанская диаспора» Фуад Аббасов признан «Человеком года» за укрепление дружбы между Россией и Турцией и между русским и тюркским народами. Об этом пишет журналист и правозащитник Яшар Гусейнов в соцсети «Фейсбук».

«По словам Председателя Ред. Коллегии газеты «Азербайджанская диаспора» -«Azerbaycan diasporu» Октая Гусейнова, он видвинул в коллегии кандидатуры Фуада Аббасова в эту номинацию за укреплению дружбы между нашими странами, а именно за шаги принятые Фуадом Аббасовым в период напряжённости между Россией и Турцией (именно Он произнес первые извинения перед Россией, когда был сбить самолёт) и последние годы, когда Он выступил по укреплению дружбы между Россией и Турцией и тюркскими и русскими народами.

Поздравляю дорогого журналиста Фуада Аббасова .

Уважаемому Октаю Гусейнову огромная благодарность», — написал Яшар Гусейнов (орфография и пунктуация сохранены — прим. Минвала).



Minval.az