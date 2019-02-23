Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей страны с тем, что они забыли о Дне защитника Отечества. Слова украинского лидера приводит телеканал NewsOne.

«Сегодня 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл», — заявил Порошенко в ходе выступления во Львове.

Он отметил, что благодаря таким «маленьким-маленьким составляющим», как изменения в праздничном календаре, постепенно формируется «новая Украина».

День защитника Отечества, который ранее праздновался на Украине 23 февраля, был упразднен по указу Порошенко в 2014 году.

Вместо это праздника украинский президент учредил другой — День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Minval.az