Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил султана Брунея-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны. Верю, что отношения между Азербайджаном и Брунеем-Даруссаламом и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Брунея – постоянного благополучия и процветания», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az