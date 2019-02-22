Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге.

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Адилет».

Согласно предыдущей концепции дизайна банкнот и монет, на них допускались надписи на казахском и русском языках.

Концепция утверждена Назарбаевым 12 декабря 2018 года. Указ вводится в действие со дня его подписания.

Minval.az