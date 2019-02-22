Как сообщает «livenews.am», ссылаясь на свои достоверные источники в Москве, в ходе мюнхенской встречи министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его российского коллеги Сергея Лаврова последний довольно четко дал понять: они считают, что в Армении есть политзаключенный, и им является Роберт Кочарян.

Было также сказано, что если Армения не сделает из этого соответствующих выводов, то по данному поводу будет сделано специальное заявление.

Согласно источникам издания в Армении, Никол Пашинян готовится в связи с этим организовать 1 марта большое «шоу», чтобы показать России, будто арест Кочаряна – это не проявление его личной мести, а лишь исполнение пожелания народа.

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