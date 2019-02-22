Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram-аккаунте высказался о наказании для чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после потасовки на турнире UFC 229.

Кадыров заявил, что Кавказу повезло иметь такого бойца как Нурмагомедов. Однако, по его мнению, наказание для россиянина и «этого чванливого ирландца-провокатора» Конора Макгрегора несоразмерны. «Все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь», — отметил глава Чечни.

Кадыров добавил, что Нурмагомедов продемонстрировал кавказский харатер. «Далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Эти парни [Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы и Зубайра Тухугов] наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести», — сказал он.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В октябре прошлого года на турнире UFC 229 он победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации. После поединка дагестанский боец подрался с секундантами соперника, а его угловые устроили потасовку с Макгрегором.

В результате атлетическая комиссия Невады отстранила Нурмагомедова от боев на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Абубакар Нурмагомедов и Тухугов получили штрафы в 25 тысяч долларов и отстранение от боев на год. Макгрегор оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на полгода.

Minval.az