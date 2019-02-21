Вашингтон отменил запланированный визит Зограба Мнацаканяна в США, в направлении которого уже длительное время работала армянская сторона, пишет ереванская «Грапарак» со ссылкой на свой источник в МИД Армении.

«Как отмечает наш источник, здесь сыграл роль телефонный разговор Болтон – Пашинян, во время которого Болтон спросил, является решение об отправке миссии в Сирию окончательным и неотвратимым, и получил положительный ответ. Хотя и МИД пытается по всем каналам сгладить ситуацию и получить в частности от госсекретаря США Майка Помпео приглашение для встречи с Мнацаканяном, однако пока безрезультатно.

Не исключается, что армянская сторона обратится за помощью к нашим лоббистам для организации этого визита. Наш посол в Вашингтоне тоже не в очень хорошем положении», — сказал источник газеты.

Пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян заявила, что информация в газете о том, что визит Зограба Мнацаканяна в США отменен, не соответствует действительности.

Minval.az