19-20 февраля 2019 года в городе Баку состоялось первое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ), говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджана (руководитель – Х.А.Халафов), Ирана (руководитель – Р.Назар Ахари), Казахстана (руководитель – З.А.Аманжолова), России (руководитель – И.Б.Братчиков) и Туркменистана (руководитель – М.Г.Атаджанов).

Стороны приняли Правила процедуры Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам V Каспийского саммита, провели обзор по различным аспектам сотрудничества на Каспийском море, а также проинформировали о ходе выполнения внутригосударственных процедур по подписанным соглашениям, в частности, о процессе ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Состоялось обсуждение положений проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Ряд положений проекта был согласован. Обсуждение данного документа будет продолжено.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили глубокую признательность Азербайджану за высокий уровень организации первой встречи.

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в апреле 2019 года в Казахстане.

Minval.az