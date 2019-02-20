Создание гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» по своей значимости сопоставимо с созданием первого искусственного спутника Земли. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, передает «Ленту.ру».

«Повторю, зная все детали этой масштабной работы, скажу, что создание «Авангарда» сравнимо с созданием первого искусственного спутника Земли», — сказал он.

Путин напомнил, что «в свое время атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику». «Сегодня наработки, которые мы получили при создании новейшего оружия, нужно применить и в гражданской сфере», — считает президент. Говоря об искусственном интеллекте, глава государства объявил, что к середине следующего десятилетия страна должна выйти в лидеры по этим научно-технологическим направлениям.

По его словам, Россия будет вынуждена создавать новые виды вооружений и развертывать их в отношении тех государств, где принимаются решения, угрожающие безопасности страны. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до центров управления, где принимаются подобные решения, новое вооружение будет «вполне соответствовать» тем угрозам, которые направлены против России, добавил он.

Путин также подчеркнул, что эти планы будут реализованы «немедленно», как только соответствующие угрозы станут реальными. «Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным», — заявил он.

При этом он отметил, что Россия «не хочет еще больше обострять мировую обстановку».

Об «Авангарде» Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Он говорил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

Minval.az