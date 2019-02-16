Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) опубликовала кадры испытаний экспортного варианта нового основного боевого танка российской армии Т-90МС. На нем боевая машина на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри.

Т-90МС — экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии.

По основным показателям — защита, огневая мощь и подвижность — Т-90МС не имеет конкурентов. Он оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств, передает tvzvezda.ru.

Эргономические показатели машины значительно повышены обеспечением комфортной организации рабочих мест экипажа с поддержанием требуемого микроклимата. Боевая масса танка при значительно возросших характеристиках защиты и огневой мощи не превышает 50 тонн, что дает значительные преимущества перед конкурентами по показателям тактической мобильности, в том числе по запасу хода, проходимости.

У Т-90МС повышены кучность стрельбы и живучесть 125-миллиметровой пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие.

Т-90 — основной танк российской армии. Машина производится на Уралвагонзаводе. Является глубокой модернизацией Т-72Б. На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 год, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.

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