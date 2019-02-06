Кого в реальности пытаются «троллить» в Ереване?

Выражение «фейк-ньюс» или «фейковые новости» вошло в политический лексикон сравнительно недавно. Впрочем, сами «фейки» появились куда раньше, разве что именовались по-другому — газетными «утками», например. Иногда это был результат ошибки, от которой не застрахован никто, случалось, что газетам намеренно «сливали» дезинформацию, но по умолчанию считалось, что серьезным политикам «пускать уток» или заниматься «фейкометством» не полагается. Ну не царское это дело.

Только вот в Армении, похоже, свое понимание и технологии «фейковых новостей», и большой дипломатии. Во всяком случае, ереванская газета «Грапарак» на полном серьезе, со ссылкой на неназванного члена правящей парламентской фракции «Мой шаг», раскрывает ни много ни мало детали переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Давосе. Оказывается, Никол Воваевич поведал своим соратникам детали разговора. И выглядело все следующим образом: «Пашинян сказал Алиеву, что не может вести переговоры вместо Карабаха, нужно, чтобы Карабах сел за стол переговоров. На это Алиев ответил, что если так, то с их стороны должна участвовать азербайджанская община Карабаха. Пашинян на это возразил, что эта община голосует за Алиева на выборах, а карабахцы не избирают его, и если продолжать в этом духе, то в переговорах должны участвовать лезгины и талыши», — цитирует издание члена фракции «Мой шаг».

Хочется спросить: они это серьезно? Армения старательно пыталась и пытается раздуть сепаратистские настроения и на севере, и на юге Азербайджана, в том числе среди лезгинов и талышей. В оккупированной Шуше открывали «талышское телевидение». А еще во времена Левона Тер-Петросяна на «объектах» спецслужб Армении прошли подготовку боевики лезгинского «Садвала», которых затем забросили в Баку с приказом устраивать взрывы в метро. Планы сколотить нечто вроде «пятой колонны» были и есть. Но если Никол Пашинян умудрился заявить такое на переговорах, то встреча вряд ли продлилась бы полтора часа, как это было в Давосе. Достаточно вспомнить встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна при посредничестве их российского коллеги в Казани летом 2011 года: когда на столе переговоров оказался не тот документ, который был согласован на более ранних встречах, а новый и куда более выгодный Армении, Ильхам Алиев переговоры просто прервал.

Может, разыгралась фантазия у газеты «Грапарак» или же у неназванного депутата? Вряд ли. Меньше недели назад Пашинян посоветовал депутатам от своего блока, которые только начала осваиваться в парламентских креслах, поменьше болтать, ограничить интервью и вообще «выбирать выражения».«Зачистку медиа-пространства» Никол Воваевич объявил еще раньше. И не только на словах. Редактор сайта Hayinfo Мгер Егиазарян был арестован и умер в тюрьме после 44 дней голодовки. А 31 января правительство Армении решило ликвидировать местный телеканал Гюмри — ЗАО «Ширакское общественное телевидение». Предлог вроде бы благовидный — переход на «цифру», что местным телекомпаниям не по карману, но с учетом социальной напряженности в Гюмри в это не верится. Так что, скорее всего, источником увлекательной истории на тему «как я в Давосе исполнил «дымб-дымб-ху»» был сам Пашинян.

Только вот происходит все на показательном фоне. Накануне главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна пригласили в парламент. И попросили прокомментировать: в ответ на заявление Никола Пашиняна, что Армения не обсуждает формулу «территории в обмен на мир», МИД Азербайджана заявил, что Армения тем самым отказывается от переговоров. И надо ли так понимать, что на переговорах обсуждалось именно это? Мнацаканян по мере сил постарался успокоить страсти: «К сожалению, это не совсем так, потому что Армения продолжает работать по своей части».

Но затем глава МИД Армении призвал не спешить с вопросом о встрече между лидерами Армении и Азербайджана. По его мнению, «сроки имеют значение, но мы должны подготовить следующие шаги таким образом, чтобы они обеспечивали динамику», — подчеркнул министр. Более того, на следующий день пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отказалась однозначно подтвердить встречу Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова на полях Конференции по безопасности в Мюнхене. Этот форум, напомним, пройдет с 15 по 17 февраля. И если до сих пор нет ясности, состоится ли встреча…это уже явный признак «паузы» в переговорном процессе. И берут ее в Ереване как раз в то время, когда власти Армении оказались в непростой ситуации.

Прежде всего, ситуация на переговорах явно не в пользу Армении. Подробности не раскрываются, но косвенные признаки дают «информацию к размышлению». Переговоры идут или, к сожалению, шли под явной американской модерацией. Напомним: осенью 2018 года регион посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который заявил, что США ждут от Пашиняна «решительных шагов» в урегулировании. Телефонные переговоры Болтона с Алиевым и Пашиняном после встречи в Давосе тоже дают пищу для размышлений. А накануне визита Болтона американские дипломаты сделали целую серию многообещающих заявлений по Карабаху. Завершавший свою миссию посол США в Армении Ричард Миллс в одном из своих интервью употребил ненавистный Еревану термин «оккупированные территории» и еще дал понять, что без вывода войск на урегулирование не стоит и рассчитывать.

В свою очередь, заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент назвал территориальную целостность в числе основных принципов, на которых должно базироваться урегулирование конфликта, отметил, что резолюции СБ ООН по Карабаху надо выполнить, и еще ушел от ответа на вопрос, обсуждал ли он с Николом Пашиняном вопрос участия в переговорах представителей Нагорного Карабаха, то есть, в армянском понимании, исключительно его армянской общины.

Собирался ли Пашинян «переломить» ход карабахской дипломатии, можно только гадать, но не успели переговоры «набрать темп», как в российских и прокремлевских ереванских СМИ последовала впечатляющая «волна утечек» на карабахскую тему, за которой слишком уж явно угадывалась российская «информационная война». Москву не устраивало, что модератором переговоров выступали США, да и терять рычаг давления в лице карабахского конфликта не хотелось. В результате в армянское общество умело «вбрасывались» и раздувались подозрения: Пашинян обсуждает «сдачу земель»? И вообще — какой ужас! — намерен «предать Арцах»? Политологи вроде Колерова задавали вопросы: почему это переговоры идут в таком быстром темпе? Да и власти Армении своим неумелым пиаром вроде нашумевших примеров, когда четырехчасовые переговоры Мамедъярова и Мнацаканяна назвали «ознакомительной встречей», а затем уверяли, будто в Давосе обсуждали «историю переговорного процесса», подозрения отнюдь не рассеивали. Дошло до того, что Армении открыто предрекли военный мятеж «карабахцев», если вдруг Никол Пашинян согласится на что-то недопустимое. Дальнейшие события тоже известны: визит Пашиняна в Москву, где он даже не удостоился аудиенции у президента РФ Путина, «утечка», но уже с противоположным знаком — о намерении России подарить Армении четыре истребителя Су-30, затем — «инспекционная поездка» в Ереван Григория Карасина. И теперь Ереван изображает «добрую волю» на уровне готовности впустить в страну азербайджанских журналистов или же двух репортажей о том, как тепло общались между собой до войны жители армянского села Айгепар и азербайджанского Алибейли (естественно, не сказав при этом ни слова, как с армянской стороны в то же село Алибейли спустили по реке Товузчай «мину-игрушку», замаскированную под игрушечную собачку, и взрыв этой «игрушки» убил 14-летнюю девочку), но уже практически официально «стопорит» переговорный процесс.

Только вот при этом никуда не исчезла объективная ситуация для Еревана. Прежде всего это экономическая цена агрессии Армении против Азербайджана. Кроме того, уже не получится игнорировать такой фактор, как возросшая военная мощь Азербайджана. Что уже сужает выбор для Армении до двух вариантов, среди которых нет ни одного «проекта мечты»: или взяться за переговоры всерьез, пусть и на тяжелых для себя условиях, или…приготовиться к новой волне боевых действий, где расклад сил будет уже не в пользу Армении. В Ереване, конечно, рассчитывают на помощь Москвы, но вряд ли РФ на фоне всех своих нынешних неприятностей решится повторить сценарий «ихтамнетов» еще и в Карабахе. Тем более что корреспондент «Немецкой волны» в ответ на рассуждения Пашиняна по поводу всенепременного участия в переговорах «представителей Карабаха» заметил, что это напоминает ему российскую аргументацию по поводу Украины и Донбасса.

Это, конечно, еще не официальное заявление, но, без сомнения, «информация к размышлению». И выводы из нее вряд ли поднимут настроение Николу Воваевичу.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az