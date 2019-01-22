Пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва, задержан, сообщает РИА Новости.

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Один из пассажиров рейса Сургут — Москва во время полёта потребовал развернуть самолёт и направить его в Афганистан. Об этом сообщает «Интерфакс». Подробности ЧП неизвестны.

По данным сервиса Flight Radar, на самолёте произошла нештатная ситуация. Судя по траектории, борт пока направляется в сторону аэропорта вылета.

В воздушной гавани Сургута добавили, что борт принадлежит «Аэрофлоту».

«Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что информация о захвате самолета, следующего по маршруту Сургут — Москва, подтверждается: в настоящее время специалисты по организации воздушного движения прокладывают маршруты следования борта в соответствии с требованиями захватчика.

«Наземные службы получили с авиалайнера сигнал о захвате, контрольным вопросом он был подтвержден. По предварительным данным, на борту один захватчик — психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска», — сказал источник. Он также отметил, что в настоящее время связи с бортом нет.

Как отмечает РЕН ТВ, на борту самолета находятся 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также семеро членов экипажа. При этом его захватчиком оказался некий Павел Ш. — по предварительным данным, он вооружен. Источник ТАСС назвал происходящее хулиганством.

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