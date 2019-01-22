На днях в СМИ распространилось сообщение о ом, что при поддержке Национального Бюро по продвижению туризма в Баку подписано соглашение о сотрудничестве между азербайджанскими и китайскими туркомпаниями. Так, согласно сообщению, бизнес-структуры, специализирующиеся в сфере оздоровительного туризма, намерены на основе этого соглашения привлечь в Азербайджан дополнительно до 2 тысяч туристов в год.

Как сообщили в Национальном Бюро по продвижению туризма, турпакеты, в основе которых оздоровительные программы, будут 12-дневными. В течение этого времени туристы из Китая побывают в Баку и Нафталане.

Ранее туристы из Поднебесной чаще посещали Азербайджан в рамках единых туристических пакетов по странам Южного Кавказа. Новое же соглашение, подписанное 18 апреля, нацелено на посещение именно Азербайджана.

Национальное Бюро по продвижению туризма напомнило, что Азербайджан посетили блогеры, журналисты, турагенты из Китая, совместно с партнерами разрабатываются масштабные проекты.

Кроме того, нашей страной напрямую заинтересовались туристы из Индии и Пакистана — даже несмотря на отсутствие прямых авиарейсов.

Все эти предпосылки дают надежду на новый виток туристического бизнеса, и, соответственно, на новые денежные вливания в ненефтяной сектор, что значительно улучшит экономическое положение страны.

Но на самом деле, не все так гладко.

Согласно информации, опубликованной сегодня на сайте Интерфакс, ряд крупнейших российских туроператоров напрямую подчеркнул недостатки, мешающие развитию туристического бизнеса в Азербайджане.

Так, специалисты российского туроператора «Дельфина» считают, что Азербайджан не располагает достаточным для массового спроса количеством пляжных отелей и развитой инфраструктурой пляжного отдыха, а Каспийское море имеет очень короткий «купальный» период.

Кроме того, Ассоциация туроператоров России (АТОР) для увеличения турпотока из РФ в Азербайджан отмечает важность снижения стоимости авиабилетов, строительства новых пляжных отелей и создания развитой инфраструктуры пляжного отдыха. Азербайджанской стороне стоит задуматься об уменьшении стоимости авиабилетов, предложении специальных цен в отелях для тургрупп, строительстве пляжных отелей на побережье, причем таких, которые в межсезонье могут работать как SPA-отели или санатории и при этом давать хорошие цены.

Кроме того, туроператоры отметили, что меньший прирост туристов по Азербайджану — в сравнении с Грузией и Арменией — обусловлен более высоким ценником на все услуги: отели, питание, трансферы.

Например, стоимость авиабилетов в Баку, хоть и упала за последние несколько лет, но все еще выше, чем, например, в Ереван. Питание в Баку в среднем обойдется в $20-25 на человека. В Ереване – 1000 руб. с бокалом вина, в Грузии – $5-10 за довольно внушительные порции.

С АТОР согласны и эксперты туроператора «Мультитур», обратившие внимание на отсутствие бюджетных вариантов размещения в Азербайджане. Кроме того, как подчеркивают специалисты, качество пляжного отдыха в нашем регионе значительно уступает черноморскому и тем более, средиземноморскому.

Более позитивно оценивают перспективы пляжного отдыха в Азербайджане специалисты туроператора АЛЕАН. По их мнению, самый большой плюс отпуска на море именно в Азербайджане в том, что все пляжи находятся в пригороде Баку, благодаря чему туристы могут совмещать пляжный отдых с экскурсионными поездками.

Согласно отзывам российских туроператоров, Азербайджан проигрывает Грузии в популярности сразу по ряду причин, среди которых выделяется, прежде всего, вопрос ценообразования в сравнении с соседними направлениями Закавказья.

«Кроме того, если Грузия и Армения в период религиозных праздников и международных событий не завышают цены, то в Азербайджане ситуация иная», – добавляют в АЛЕАН.

Конечно же, замечания, отмеченные в сообщении, очень важны и своевременны, так как Азербайджан в плане туризма не дорос еще до уровня Испании или того же самого Дубая, чтобы завышать цен до заоблачного уровня. Кроме того, сервис у нас еще не совсем развит, так как туристический бизнес в стране только становится на рельсы.

А вопрос о пляжном туризме стоит особо остро, и тут есть над чем задуматься всерьез.

Не секрет, что граждане Баку вот уже много лет жалуются на недоступность моря в связи с постоянным процессом огораживания (не смотря на официальный запрет такового), за установку шлагбаумов и завышенных цен на пляжный отдых. Бесплатные же пляжи (так называемые дикие) славятся антисанитарией (да и платные зачастую тоже), а потому в таких условиях говорить о семейном отдыхе не приходится, разве что с друзьями на стихийную рыбалку махнуть да окунуться пару раз в том месте, где море почище. Как говорится, дешево и сердито.

Перспективы развития пляжного туризма в Азербайджане несут несомненные преимущества: вероятна максимальная очистка береговой зоны и моря, улучшение условий отдыха, открытие внесезонных СПА-салонов и санаториев, где можно будет поправить свое здоровье. Но, с другой стороны, во сколько все эти радости «влетят» потенциальному потребителю – не туристу, а среднестатистическому гражданину Азербайджана? Согласитесь, что вопрос довольно интересный, особенно если учесть тот факт, что из кармана потребителя постоянно вытягивается энная сумма, затраченная на те или иные мероприятия: в стоимость одежды добавляется процент растаможки и процент содержания товара в карго, в стоимость еды – процент от расценок на аренду пищеблока и так далее. А потому не сильно удивимся, что требуемые от Азербайджана для туристической раскрутки новшества тоже влетят в копеечку среднестатистическому потребителю.

Тоже самое касается и шоппинг-туризма, который, если честно говорить, в нашей стране вообще никакой – особенно, если сравнивать с тем же Дубаи, где в скидочный сезон так же (кстати!) падает и цена на авиабилеты. У нас же в Баку схема «скидок» настолько заезженная – со всеми ее обманами и маркетинговыми нечистоплотными придумками, что перед туристами реально стыдно, да еще и с такими ценами на авиабилеты. Конечно же, Страна Огней – сиречь Азербайджан – достойна того, чтобы ежегодно росло количество интуристов, интересующихся красотами. Но, как говорится, по одежке встречают, а по уму провожают (под «умом» в данном контексте имеются ввиду и сервис, и цены, и условия, а все перечисленное в нашей стране хромает, причем на обе ноги).

И пока не будут рассмотрены досконально все рациональные предложения российских туроператоров, опубликованных изданием Интерфакс, ни о каком новом грандиозном витке туризма речи и быть не может. Если уж туристическому буму быть, то для всех, а не только для богатых арабов.

Яна Мадатова

Minval.az