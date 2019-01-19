Так чей же заказ она выполняла?

Азербайджан проводит на мировой арене активную и результативную внешнюю политику. Наша страна активно участвует в работе многих международных организаций. Азербайджан входит и в Совет Европы, и в ОИС, принимает участие в деятельности нескольких комитетов и комиссий ООН, готовится принять председательство в Движении неприсоединения, не говоря уже об СНГ. Ответственность, уважение к нормам международного права, четкое выполнение взятых на себя обязательств — все это позволило нашей стране завоевать на мировой арене серьезный авторитет.

Только вот это, к сожалению, еще не страховка от явной предвзятости и необъективности, которую раз за разом демонстрируют в отношении нашей страны. В том числе это касается и Европарламента, где подобные выходки приобрели характер хронических. Именно в результате такого рода провокационной деятельности в 2015 году Милли Меджлис Азербайджана приостановил участие в работе «Евронеста». А Президент Ильхам Алиев, комментируя это решение, подчеркнул: «…К сожалению, сегодня на европейском пространстве, в частности, в Европейском парламенте, появилась антиазербайджанская группировка. Эта группировка пытается сделать все возможное, чтобы подорвать авторитет Азербайджана и запятнать его имидж». После чего предупредил: «Обращаясь к внешним кругам, пытающимся подчинить себе Азербайджан, хочу сказать: все ваши усилия напрасны. Ни одна посторонняя сила не сможет путем шантажа и клеветы повлиять на независимую политику Азербайджана, сформированную на национальных интересах».

Но, похоже, это предупреждение дошло не до всех. «Мышиная возня» в Европарламенте продолжается. Последний такого рода пример —принятая 17 января резолюция Европарламента по «делу Мехмана Гусейнова». Очередной образчик примитивной и заказной антиазербайджанской пропаганды, с явными следами, указывающими и на «заказчиков», в том числе из числа «армянского лобби», и на «исполнителей» из числа соросовских грантополучателей, да еще исполненный на редкость неумно и непрофессионально. Впрочем, расскажем по порядку.



То, что даже в столь серьезной организации, как Европарламент, можно найти исполнителей подобного рода «заказов», в общем-то, объяснимо. Согласно историческим хроникам, самый древний парламент собирался в Исландии. Тем не менее родиной парламентаризма принято считать Великобританию. Где, в числе прочего, накоплен и солидный пласт тонкого британского юмора на парламентскую тему. В числе его произведений — и выражение «заднескамеечники». Так называют малозаметных депутатов, располагающихся обычно на задних скамьях зала заседаний парламента и ищущих любой способ «попасть в новости». Вот и в Европарламенте есть свои «заднескамеечники», мечтающие об известности, славе и интервью. Можно, конечно, выступать с действительно значимыми инициативами, обсуждать охвативший Европу «миграционный кризис», тонкости «Брексита»…А можно пойти другим путем. И попытаться предстать в тоге «борца за права человека» — желательно там, где у кого-то есть свои коммерческие или политические интересы и этот «кто-то» готов за них платить. Вот и стремятся попасть в фокус камер, да так, что впопыхах вместо лаврового венка «борца за демократию» нахлобучивают себе на голову клоунский колпак. Примерно так, как это произошло с некоей Ребеккой Хармс, депутатом от партии «зеленых», которая вдруг решила заняться чем-то посерьезнее, чем протесты против меховых шуб на «неделях моды». И выступила с инициативой принять «срочную резолюцию по Мехману Гусейнову».

Тут тебе и «нарушение прав человека», и «ущемление прав представителей ЛГБТ-сообщества», и требование «немедленно прекратить против него уголовное преследование» — в общем, весь далеко не джентльменский набор, за вычетом двух ну совершенно несущественных мелочей — «факт-чекинга» и чего-то похожего на объективность.

Можно, конечно, разбирать сей опус «по пунктам» и указывать, где его авторы солгали чуть-чуть, а где — капитально. Прежде всего, в цивилизованном обществе в таких случаях принято ждать расследования и суда, а уже потом выносить вердикт. А если очень хочется выступить в роли присяжных, то по крайней мере ознакомиться с фактами. А они, эти факты, входят в явный клинч с воплями «европарламентариев».

Прежде всего, напомним: несколько дней назад в СМИ было опубликовано письма самого Мехмана Гусейнова, где он заявил, что голодовку прекратил, принимает пищу и чувствует себя хорошо. Затем блоггера посетили в тюрьме дипломаты стран Евросоюза, ознакомились с условиями его содержания, удостоверились, что Мехман Гусейнов не голодает и не подвергается пыткам, и поблагодарили власти Азербайджана за продемонстрированную прозрачность и организацию встречи.

Ребекка Хармс уверяла, что она-де старалась связаться с азербайджанской стороной и прояснить вопрос. Только вот незадача — ни в Милли Меджлисе Азербайджана, ни в МИД нашей страны, ни в посольстве Азербайджана в Бельгии никаких обращений от нее не зарегистрировано. Может быть, для госпожи Хармс это новость, но в «мусульманском Азербайджане» знают, что такое делопроизводство. Так что не стоило врать столь примитивно.

Наконец, на том же заседании Европарламента выступила Сесилия Мальстром, еврокомиссар по торговле. И заверила, что что ЕС пристально следит за ситуацией, сотрудничает с властями Азербайджана в этом вопросе, что Гусейнова посещали дипломаты стран ЕС, что свою «сухую голодовку» он прекратил, принимает пищу и воду, и никакой серьезной угрозы его жизни и здоровью не существует. На этот счет уже были сообщения и Пенитенциарной службы Азербайджана, и омбудсмена АР, но им привычно не поверили. А вот проигнорировать слова еврокомиссара, да еще на основе результатов посещения Мехмана Гусейнова в тюрьме евродипломатами, было уже потруднее.

Честно говоря, после этого все последующее голосование уже выглядело примерно так же, как заливка школьного катка при температуре выше нуля: план мероприятий утвержден, надо ему следовать, и неважно, каким окажется результат.

Такой поворот дел, похоже, многим «спутал карты». Во всяком случае, небезызвестный Эмин Гусейнов, старший брат Мехмана Гусейнова, который сначала рассылал депутатам Европарламента панические послания, убеждая их принять участие в намеченном шоу, затем отправил им же новое преисполненное отчаяния послание, где сообщил, что он-де «испытал шок» от заявлений госпожи Мальстрем. Не обрадовался, что его брат не голодает, и его жизни ничего не угрожает, не вздохнул с облегчением, а «испытал шок».

Здесь, конечно, уместно спросить: а что именно так напугало и разочаровало Эмина Гусейнова? Он ну абсолютно не ждал, что еврокомиссар расскажет все как есть и не станет лгать ради поддержки на плаву весьма сомнительной легенды? Среди определенной части профессиональных «борцов за демократию в Азербайджане» уже давно не считается зазорным лгать «для пользы дела», и здесь не ждали, что высокопоставленный представитель Еврокомиссии поведет себя по-другому? Или же…Эмин Гусейнов до глубины души разочарован тем, что «не по сценарию» повел себя Мехман Гусейнов? Не станем вникать в превратности братских чувств, дело, в конце концов, семейное, только вот к чем тогда весь, как говорят в Азнете, «шювян»? Госпожу Хармс и ее не то чтобы благородную компанию действительно волнует судьба Мехмана Гусейнова? Или же они просто пытаются сыграть на «факторе Мехмана» и решить политические задачи, от реальной борьбы за соблюдение прав человека, в том числе и в Азербайджане, весьма далекие? Если господ депутатов Европарламента так волнуют нарушенные права граждан Азербайджана, то почему в этой самой резолюции никак не упомянуты более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, чьи права нарушены самым вопиющим образом? Потому что в этом случае критиковать надо будет уже не Баку, а Ереван? Пожалуй, одного только этого достаточно, чтобы понять, что весь этот состряпанный на скорую руку «документ» продиктован вовсе не тревогой за судьбу Мехмана Гусейнова — речь идет об очередном антиазербайджанском «заказе». Да еще исполненном на редкость примитивно и непрофессионально.

В самом деле, «уши» армянского лобби из этого «документа» торчат так, что их видно даже через окна «Дворца Европы» в Страсбурге. Госпожа Хармс с этим лобби сотрудничает давно и с немалой выгодой для себя. Да и то, что об этой дурно пахнущей «резолюции» первыми сообщили СМИ Армении, тоже дает информацию к размышлению, кто сегодня потирает руки после «евроактивности» и чьи интересы защищали в реальности авторы этого опуса.

«Уши» господина Сороса, честно говоря, тоже нельзя не заметить. Сама госпожа Хармс публикует в соцсетях свои фотографии с основателем фонда «Открытое общество». Возможно, еще недавно этот фонд действительно воспринимался как инструмент борьбы за демократию, открытость, гражданское общество и т.д., только вот сейчас, когда Соросу указали на дверь даже в родной Венгрии, становится понятно: этот фонд превратился в средство для продвижения чьих-то узкогрупповых интересов. Армения с ее «дымб-дымб-ху» — пример показательный: в правительстве «соросовских кадров» предостаточно, но ни демократии, ни сближения с Западом, ни борьбы с коррупцией не заметно. Даже «Тушенка-Манвел» на свободе.

Наконец, понятно и другое. Сей предвзятый и во всех смыслах дешевый опус, хоть и снабженный печатью Европарламента, появился на весьма примечательном фоне. Европа активно выстраивает отношения со своими «восточными соседями», в том числе с Азербайджаном. Тем самым Азербайджаном, который становится все более заметным игроком на европейском энергетическом рынке. И вот это самое укрепление отношений и связей Брюсселя и Баку, успех азербайджанских нефтегазовых проектов, судя по всему, входит в клинч с интересами тех групп и сил, у кого есть возможность дергать депутатов ЕП за нужные ниточки. И Мехман Гусейнов, и тем более его брат Эмин, и даже Ребекка Хармс здесь не более чем марионетки. Правда, роли им в этом спектакле уготованы разные и с разным, так сказать, «гонораром»: Ребекке Хармс — слава и блицы фотокамер, Эмину Гусейнову — приглашения на очередные балаганные шоу на политическую тематику, а Мехману Гусейнову — «отсидка» и голодовка для того, чтобы, играя на его реальных и мнимых «страданиях в застенках», уже другие закулисные игроки продвигали свои интересы. Вот и стараются нанятые игроки, исполняют очередное балаганное шоу среди траченых молью и выцветших декораций, произносят тоном зубрилы-пятиклассника заученные тексты и стараются не смотреть в зал, где недостает главного — ожидаемой публики. И стараются скрыть разочарование: они изо всех сил стараются, а ожидаемого эффекта нет. И не будет. Быть может, госпоже Хармс не очень приятно это слышать, но резолюция Европарламента — не тот документ, после принятия которого в Баку впадут в тихую панику. Азербайджан — не член ЕС, и резолюции Европарламента никакой силы для нашей страны не имеют. Это, быть может, и горькая для кого-то пилюля, но лекарства, к сожалению, редко бывают вкусными. В том числе и лекарства от завышенной самооценки. И самое главное, Азербайджан продолжает свое развитие и свои реформы, в том числе направленные на укрепление демократических норм. Наша страна открыта для уважительного и равноправного международного сотрудничества, но говорить с нами языком давления и шантажа не получится.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az