Главы МИД стран Евросоюза в понедельник утвердят новый пакет санкций против участников перевозок российской нефти в обход ограничений, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД должен одобрить новые антироссийские санкции», – написала она в соцсети X.

По словам Каллас, под ограничения попадут банки, покупатели российской нефти и компании, которые помогают работать российскому теневому флоту.

В том же сообщении Каллас рассказала об операции военно-морской миссии ЕС EUNAVFOR MED IRINI. В пятницу, 13 ноября, ее силы поднялись на борт судна MV MIDAG в Средиземном море. По версии европейской стороны, танкер связан с Россией и шел под чужим флагом.