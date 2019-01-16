Достигнута договоренность о продолжении переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в следующем месяце.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

«В ходе переговоров между министром иностранным дел Азербайджана и и.о. министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которые длились более четырех часов, был проведен полезный и очень положительный обмен мнениям, а также подчеркнута значимость установления еще большего понимания и доверия», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что достигнута договоренность о продолжении в следующем месяце последовательных и нацеленных на результат переговоров.

Стороны в ходе переговоров обсудили ряд вопросов, в том числе пути подготовки населения каждой из сторон к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию.

Minval.az