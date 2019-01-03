В Сети стартовал новый флешмоб, посвященный недавно вышедшему хоррору Птичий короб с Сандрой Буллок в главной роли. Участники акции снимают на видео, как выполняют повседневные задачи, будучи с завязанными глазами. Об этом пишет The Mashable.

Как известно, героиня фильма Птичий короб вынуждена вместе со своими детьми бежать от ужасного нечто, которое заставляет людей совершать суицид. По сюжету, побег женщина совершает с закрытыми глазами, поскольку это единственный способ не попасть под влияние ужасающей сущности.

Люди решили проверить, насколько они в состоянии справляться с повседневными вещами, если не могут видеть.

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