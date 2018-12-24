Политика одна из редких сфер, где человеку вне зависимости от возраста и пола, набор веса не только ничем не угрожает, но и остро востребован. Быть политическим тяжеловесом почетно и престижно. Однако такой репутации достигают единицы, которым удается точно определять цели, находить рациональные алгоритмы.

Политическими тяжеловесами по традиции нарекают деятелей преклонного возраста, которые слывут долгожителями в действии. Но не каждый, который посвятил политике не один десяток лет, удостаивается столь трепетной и лестной репутации. Быть успешным в государственном управлении, найти признание соотечественников и коллег, выделиться индивидуальным стилем дано единицам.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев из немногочисленной когорты, которую мировой авангард, сообщество однозначно причисляют к гильдии состоявшихся деятелей.

Большая политика — это непрерывная и бескомпромиссная борьба с оппонентами, вызовами времени и обстоятельствами, постоянно длящаяся финальная игра, где не бывает ничьей. В силу этой особенности любое действие, инициатива, находка непременно аукаются эхом скрупулезных реакций.

Каждый эпизод игры, за которой внимательно и неусыпно наблюдают конкуренты, сочувствующие, запасная скамейка, становится предметом не только острых дискуссий, но порой и суровых вердиктов.

Давать объективную оценку образу мыслей и действий политика в отрыве от объемного взгляда на время, в котором проявляет себя человек, невозможно. Ильхаму Алиеву выпало быть на острие в очень непростое время. Имея за плечами школу большого и признанного политика Гейдара Алиева, он смог отличиться индивидуальностью, блестяще вышел из тени маститого предшественника.

Ему удалось вывести собственную траекторию искусного управления. Если Алиев-старший смог проворно вывести Азербайджан на мировую арену, то Ильхам Алиев удосужился закрепить за своей страной место в группе лидеров. Это подтверждает Всемирный Давосский Форум во главе с легендарным Клаусом Швабом.

Многих голосистых политиков постигла участь провальных. Став заложниками иллюзорных амбиций, они удостоились места в собрании неудачников. Иные из них сохранили равновесие, смогли даже остаться на политическом поле, однако смирились с ролью серых личностей, потому им нередко приходится втягивать голову в плечи при виде лидеров явного предназначения. Слава Богу, за примерами далеко ходить не надо, и в настоящем некоторые из них при виде Ильхама Алиева отшагивают назад.

Быть на службе государственности трудная и великая миссия, которая возвышает только достойных. Долг национального лидера – вести непрерывный диалог с соотечественниками, посвящать их в тонкости управления. Контактный процесс важен для ясности целей и задач, которые задаются в целях преодоления трудностей и улучшения условий бытия. Настоящий лидер мыслями и действиями убеждает, что завтрашний день страны не покрыт мраком.

Если политик умеет задавать перспективные тренды, оперирует инновационной методологией, побеждает в реформенном походе, значит, он на своем месте.

Многое со стороны видится доступным и легким, особенно тем, кто не владеет предметом, рубит в суждениях с плеча. Когда эти же люди проникаются пониманием, что миссия лидерства это, прежде всего, умение одновременного выстраивания парадигм в институциональном, государственном, национальном строительстве, все становится на свои места.

Высокое управление равнозначно умению аккумулировать знания, умение и предвидение в энергию перерождения. Этот навык дает ясное представление о том, какую роль играет человеческий фактор в сложном фундаментальном процессе.

Ильхам Алиев верен себе, потому что неизменно следует своим принципам, оставаясь ярым сторонником инноваций. На этой волне он завоевал доверие и симпатии соотечественников, международной элиты и иностранных визави.

Будучи в рассвете сил, он смог накопить завидный послужной, добился превращения Азербайджана в конкурентоспособный субъект. Наконец, благодаря инициативам президента Ильхама Алиева Азербайджан стал успешным интегратором в глобальном действии. Страну и его лидера одинаково позитивно оценивают на Западе и на Востоке.

За время независимости в Азербайджане произошли тектонические изменения, масштаб которых подкупает. Это стало возможным благодаря стабильности. Без нее ничего бы не получилось. А она ведь тоже есть производное точных расчетов и выверенной стратегии.

Курс политического лидера способствовал сохранению национального единства, размеренности и инновационного переустройства страны. В этом кроется причина, проливающая свет на то, почему и благодаря каким качествам молодого азербайджанского лидера Ильхама Алиева в мире причисляют к ряду политических тяжеловесов.

Все закономерно. Если капитан государственного корабля знает, в какую гавань плывет, он умеет ко времени поднимать паруса и выдерживать точный курс.

Редакция Minval.az

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