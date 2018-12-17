Что кроется за скандалом вокруг тайных поставок оружия из Болгарии в Армению?

Торговля оружием — особый мир, где торжественное, под блицы фотовспышек, подписание контрактов на поставку тех же ЗРК соседствует со сделками сугубо конфиденциальными. Вот и теперь российское Интернет-издание EADaily рассказало, вернее, прозрачно намекнуло на одну из операций «черного оружейного траффика». По сведениям издания, второй месяц подряд в Армению из Болгарии доставляют вооружения.

Грузовой самолет Ил-62 авиакомпаний одной из постсоветских стран (своей серьезной авиакомпании у Армении так и не появилось) через день летает по маршруту Ереван-Бургас-Ереван. Только за последнюю неделю самолет Ил-62 авиакомпании Rada Airlines под регистрационным номером EW-450TR совершил четыре перелета в Армению из Болгарии. Об этом свидетельствуют данные авианавигационного портала Flightradar24. 7, 9, 11 и 13 декабря самолет вылетал из Бургаса и совершал посадку где-то на территории Армении. Причем, несмотря на выключенный передатчик, навигационный портал зафиксировал маршрут Ил-62 в Армении. Затем уже фиксировался обратный рейс в Бургас, который проходил в воздушном пространстве Турции.

Rada Airlines уже не в первый раз «светится» на этом маршруте. Еще в ноябре редактор англоязычной версии израильского издания Haaretz Ави Шарф обнаружил полеты самолета Rada Airlines из Бургаса, который является хабом по доставке вооружений из Восточной Европы. Тогда, в течение 8 дней, турецкий блогер Юрюк Ишик зафиксировал с помощью Flightradar24 семь полетов в сторону Армении и написал в своем Twitter: «Ил-62 Rada Airlines в седьмой раз за последние 8 дней летал из Бургаса в Иран или Армению, скорее всего, в ереванский аэропорт „Звартноц“, обходя турецкое воздушное пространство. Скорее всего, военный груз. Сейчас самолет летит к югу от турецкого Лесовс/Мидили на высоте 10 100 метров».

Доказательств, пусть и косвенных, достаточно. Согласно международным правилам, при транспортировке оружия по воздуху этот вопрос согласовывается в том числе и со странами, через чье воздушное пространство этот самолет будет лететь. Ил-62 Rada Airlines из Бургаса в Армению летает не прямо через Турцию и Грузию, а делает крюк через Средиземное море, Египет, Иорданию, Ирак и Иран — притом что авиасообщение, в том числе транзитное, между Арменией и Турцией существует. Протяженность полета увеличивается минимум вдвое. А обратно, порожняком, летит уже напрямую через Турцию. Rada Airlines — не из крупных игроков на рынке карго-перевозок. Этой авиакомпании принадлежит один самолет Ил-62, причем подержанный и переделанный в грузовой из пассажирского. Идеальная, пардон, «авиакомпания-прокладка» для выполнения деликатных грузовых рейсов. Наконец, болгарский Бургас уже давно известен как крупный «хаб», по которому оружейный сэконд-хэнд из стран Восточной Европы доставляется покупателям. Страны Восточной Европы вступили в НАТО и теперь стремительно избавляются от оружия, доставшегося в наследство от времен Варшавского договора, и на это оружие тоже хватает покупателей. Более того, рассказав о рейсах Rada Airlines из Бургаса в Армению, российские журналисты тут же пытаются «реанимировать» давнюю попытку запалить скандал вокруг азербайджанской авиакомпании Silk Way, которая из того же Бургаса тоже доставляла оружие. Напомним: летом 2017 года журналистка Диляна Гайтанджиева, сотрудница болгарской газеты «Труд», заявила, будто бы Silk Way доставляет оружие «сирийским террористам». При этом ссылалась на хакеров Anonymous Bulgaria, которые якобы взломали переписку азербайджанского посольства.

Правда, за рамками повествования остается совершенно несущественная деталь: тот скандал «схлопнулся», не начавшись, а запалившую его Гайтанджиеву из газеты «Труд» вскоре уволили. Посольство Азербайджана в Болгарии выступило с опровержением и напомнило: «Авиакомпания Silk Way является ведущим авиаперевозчиком в области логистики Азербайджана, которая получила международную репутацию за свои надежные, эффективные и прозрачные операции во всем мире, в полном соответствии с соответствующими положениями Международной организации гражданской авиации IATA / ICAO». Знающие люди напоминали: Silk Way играет по правилам, дорожит своей репутацией, не ввязывается в сомнительные операции и действует в полном соответствии с принятой международной практикой перевозки опасных грузов. И на своем сайте указывает, что выполняет заказы на перевозки грузов, в числе прочего, для НАТО и Пентагона. То есть перевозка оружия была, но вполне легальная. Более того, в сфере авиаперевозок за такие контракты идет нешуточная конкуренция. Попытка запалить скандал ожидаемо провалилась. В Баку были уверены: вряд ли это происки конкурентов. Те действовали бы не так топорно.

К тому же госпожа Гайтанджиева громко именовала «террористами» всех противников Асада. На РосТВ это проходит, а вот в натовской Болгарии — уже нет. Да тут еще ей подпортили обедню в МИД Армении. Тогдашний пресс-секретарь этого ведомства Тигран Балаян заявил: да, у нас есть несколько гигабайтов документов об этом, мы изучаем вопрос. Чем породил серию логичных вопросов: а каким образом «сенсационные документы» попали в распоряжение МИД Армении? И не там ли следует искать авторов скандала, тем более что в Армении, где никак не удается создать и удержать на крыле собственную авиакомпанию, вряд ли знают, как «работает» легальный бизнес по перевозке оружия.

Но…теперь несостоявшийся скандал вокруг уважаемой Silk Way пытаются реанимировать «для равновесия» в то время, когда выплыла информация о рейсах Rada Airlines между Бургасом и Ереваном.

Здесь, правда, в российское информационное пространство уже запущена этакая «полуофициальная» версия: дескать, таким образом зловредные американцы пытаются сорвать контракт между Россией и Арменией на поставку оружия на 100 миллионов долларов. И напоминают, как Джон Болтон в ходе своего визита в регион тоже говорил об оружии, а Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении, высказался в том духе, что правительству Армении ничего не мешает приобретать оружие у других поставщиков.

Только вот…столкновения с реальностью эта версия не выдерживает. 100 миллионов долларов, о которых идет речь — это не сумма контрактов, а сумма ЦЕЛЕВОГО РОССИЙСКОГО КРЕДИТА, предоставленного Армении Россией на покупку оружия. Потратить из него даже один доллар вне российского ВПК Армения не может. Более того, на ПОКУПКУ оружия, неважно, идет ли речь о дорогих изделиях американского ВПК или дешевом секонд-хенде в том же Бургасе, у Армении нет и не предвидится — здесь предпочитают получать оружие в подарок. А других желающих, кроме России, делать Еревану такие презенты не просматривается.

Другое дело — использование Армении в качестве перевалочного пункта для поставок оружия в тот же Иран. Более того, Ереван «светится» в такого рода операциях не в первый раз. Еще в декабре 2010 года британская The Guardian опубликовала очередную утечку документов Госдепартамента США от Wikileaks. Согласно ей, США ведут упорную борьбу для предотвращения поступления оружия из Восточной Европы террористическим группировкам. В числе прочего, в эти сделки была вовлечена и Армения. Во всяком случае, тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс поручила аккредитованным в Армении дипломатам выразить протест в связи с поступающим из Болгарии оружием, которое было использовано против ВС США в Ираке. Должностные лица США упрекнули министра обороны Армении за то, что он лично способствовал поставкам в Иран автоматических пистолетов и 100 противотанковых ракет RPG-22 болгарского производства. Около 10% этого оружия было изъято у шиитских войск в Ираке в 2008 году. Несмотря на уверения правительства Армении в том, что болгарское оружие могло быть использовано только в Армении, ВС США изъяли в Ираке 2 единицы оружия, серийные номера которых соответствовали номерам проданного Армении оружия. Американские дипломаты тогда весьма жестко заявили армянским собеседникам: «США не потерпят того, чтобы их друзья служили незаконным звеном для покупки Ираном оружия, в особенности, когда подтверждено, что Иран, как государственный покровитель терроризма, вооружает шиитских боевиков в Ираке и «Хизболла» в Сирии и Ливане». Армении открыто пригрозили санкциями. Тогда скандал удалось замять. Нелишне вспомнить и слухи, что причиной катастрофы самолета Ту-154 иранской авиакомпании Caspian Airlinres, выполнявшего рейс Тегеран-Ереван, 15 июля 2009 года под Казвином стал взрыв на его борту детонаторов, которые через Ереван планировали доставить в Ливан боевикам «Хезболлах». Еще раньше через Армению доставлялось российское оружие для боснийских сербов — под видом продукции завода «Разданмаш». Через Армению прокачивали российское оружие для РКК. Теперь же, судя по всему, армянский транзит заработал вновь, и по всей видимости, адресатом вновь является Иран. Тот самый Иран, перекрыть границу с которым требовал от Армении в ходе своего визита в регион Джон Болтон. Вряд ли в Ереване не понимают, чем грозит их стране участие в такого рода играх. Только вот, похоже, решения вновь принимают в Москве. А что же до интересов самого «форпоста»….так «форпосты», особенно такие, как Армения, нужны России как раз на такой случай.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az