Удастся ли главе МИД РФ предотвратить дальнейшее размывание позиций России в регионе?

В столице Азербайджана стартует очередной крупный международный форум — на сей раз это заседание совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Уже известно, что Россию на этой встрече будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Впрочем, и в Москве, и в Баку говорят о полновесном визите главы российской дипломатии в столицу Азербайджана, в программе которого не только участие в форуме ОЧЭС, но и встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел страны Эльмаром Мамедъяровым. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «стороны обсудят ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональную и международную повестку дня».

Без сомнения, Баку и Москве есть что обсудить. На Смоленской площади на этот счет высказались весьма оптимистично. «Россия и Азербайджан выстраивают отношения стратегического партнерства, основываясь на принципах равноправия, добрососедства и взаимного уважения, — говорится в сообщении МИД России по случаю визита Лаврова в Азербайджан. — Активно развивается торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество. Важной составляющей российско-азербайджанского взаимодействия остается гуманитарная сфера с акцентом на укрепление доставшегося нам в наследство общего языкового, образовательного и культурного пространства».

Конечно, по закону жанра, здесь должны следовать рассуждения о многообразных связях между Москвой и Баку, о том, что история этих связей насчитывает века, и это не преувеличение и не фигура речи, что РФ и Азербайджан активно сотрудничают во многих сферах. Но в реальности все далеко не так радужно. И размывание еще недавно монопольных позиций РФ в регионе заметно невооруженным глазом, прежде всего по ведомству самого же Сергея Викторовича Лаврова. Напомним: накануне между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и России произошла весьма жесткая пикировка. В Москву прибыл Бако Саакян, главарь созданного Арменией в Карабахе оккупационного режима. МИД Азербайджана тогда заявил Trend, что разрешение на въезд представителю незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, на территорию России подрывает усилия по продвижению переговорного процесса, противоречит посредническим обязательствам России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и еще «не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией и противоречит нормативно-правовой базе двухсторонних отношений, в частности Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, указывающему, что стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны».

Справедливости ради, Бако Саакян тогда посетил не только РФ, но еще и Францию, и США. Однако в случае с Москвой дипломатическая перепалка продолжилась. В ответ на протест Азербайджана госпожа Захарова попыталась убедить аудиторию, что «эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная», а претензии Азербайджана, дескать, «безосновательны». Как уже тогда отмечали многие, в том числе и Minval.az, в Москве, похоже вообще не ждали, что в Баку на появление Саакяна в первопрестольной отреагируют на уровне МИДа. Более того, даже столкнувшись с необходимостью комментировать ситуацию, госпожа Захарова, в отличие от своих коллег в других столицах, не посчитала нужным отметить, что Москва признает территориальную целостность Азербайджана и не признает созданный в Карабахе оккупационный режим.

А тогда последовала уже вторая, и куда более жесткая, реакция МИД Азербайджана. “Следуя логике комментария МИД России, Бако Саакян приехал на отдых на озеро Байкал, а не в Москву, где проводил свои встречи в качестве т.н. «главы» незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана в результате применения силы и проведения тотальной этнической чистки” — иронично заявила Minval.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Затем, напомнив о том, что поддержка сепаратизма объявлена недопустимой и в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджаном и Россией, и в конституции самой РФ, и напомнив об обязательствах РФ как посредника в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, госпожа Абдуллаева дополнила: «Также напрашивается вопрос – если это действительно «частная» поездка какого-то лица с территории Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию (хотели бы напомнить, что в соответствии с резолюциями СБ ОНН 822, 853, 874 и 884 Российская Федерация признаёт Нагорно-Карабахский регион в качестве территории Азербайджана), были ли к ней применены надлежащие требования для пересечения государственной границы России, прежде всего касающиеся предъявления валидного документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения – Азербайджана?»

Впрочем, хамским ответом на визит Саакяна и протест Баку по этому поводу послужной список МИД РФ не исчерпывается. Достаточно вспомнить, как нервно и эмоционально та же Захарова реагировала на заявления по Карабаху американских дипломатов, которые напоминали, что без вывода войск с захваченных азербайджанских земель на урегулирование рассчитывать не стоит. Список «ляпсусов», допущенных МИД РФ в карабахской тематике, можно продолжать до бесконечности.

Намеренно оставим в стороне общеизвестные ссылки на «семейное происхождение» и личные этнические корни Сергея Викторовича Лаврова. Во-первых, он не «свободный художник» вроде Тиграна Кеосаяна, который вдруг решил порассуждать не только о кино, но и о политике, а официальное лицо весьма высокого ранга — министр иностранных дел России. А значит, права на личные симпатии, антипатии и пристрастия не имеет. А во-вторых, и «в-главных», вопросы есть не только к «ведомству Лаврова». И тем более не только к членам «Лазаревского клуба», которых при некоторой политической наивности все же можно посчитать депутатами парламента или независимыми экспертами, которые право на личное мнение как раз имеют. А вот выделение Армении целевых оборонных кредитов и оружейные подарки сверх этих кредитов — не тот вопрос, который можно списать на чье-то личное мнение, как и подаренное Армении весьма серьезное оружие сверх этих кредитов. Не получится списать на «личное мнение» и экономическую помощь Еревану. Наконец, степень зависимости Армении от России такова, что уже не получается не озвучить вопрос: Ереван или Москва несет ответственность за продолжение оккупации Арменией азербайджанского Карабаха? Вопросов много, и легких ответов на них у Кремля не просматривается. Что же до «натянувшихся» отношений Москвы с командой Пашиняна, то это может и не принести Кремлю особых дивидендов на азербайджанском треке. Во-первых, Пашиняны приходят и уходят. А во-вторых, даже нелюбимый Пашинян фотографируется в кабине новенького российского Су-30СМ.

И все это — на фоне отчетливой эрозии российского влияния и за пределами карабахского «трека». Азербайджан открыто поддерживает территориальную целостность Украины, Грузии и Молдовы. Торжественный старт «Южного газового коридора», на который российские СМИ откликнулись воплями об очередном «ударе в спину» — пример показательный. Быть может, азербайджанские объемы экспорта газа по сравнению с российскими и не выглядят столь уж внушительно, но вот монополию «Газпрому» на рынке Южной Европы они безнадежно ломают. Еще раньше была железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой тоже вызвало у российских аналитиков шок: как это так — новая железнодорожная магистраль в обход России? Пошатнулись даже позиции России в таком вопросе, как импорт оружия в Азербайджан — наша страна открыто переориентирует закупки. И не только на Беларусь и Израиль, но и на продукцию стран НАТО. Отношения Азербайджана с Североатлантическим альянсом тоже развиваются «по восходящей». Где в активе — и поддержка НАТО территориальной целостности Азербайджана, и конкретные сферы сотрудничества, от логистики до учений.

Конечно, у Москвы и Баку множество сфер, где сотрудничество может быть более чем перспективным. Дело уже давно не ограничивается поставкой продукции агросектора. Успешно развивается туризм, Азербайджан выступает как инвестор, в том числе на неспокойном Северном Кавказе. Только вот, повторимся в который уже раз, межгосударственное сотрудничество может быть по-настоящему успешным только в том случае, когда оно взаимное. А вот российской дипломатии тут изрядно мешает то ли форпост в лице Армении, то ли связанные с этим форпостом постимперские фантомные настроения.

И да, Сергей Викторович Лавров, особенно при столь своеобразном «послужном списке» своего ведомства — вряд ли та фигура, которая может все это уладить.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az