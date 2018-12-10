Голосования по серьезным и судьбоносным вопросам на представительных международных площадках принято считать процедурами щепетильного характера. Может так оно и есть, но надо согласиться, что эти моменты щекотливы для тех, у кого нет четкой позиции. В случае ее наличия верх берет ясность и бескомпромиссность, и не остается места для двойственных ощущений и интерпретаций.

Генассамблея ООН не приняла резолюцию с осуждением действий палестинской группировки ХАМАС и призывом прекратить ракетные обстрелы Израиля. Как написали мировые СМИ, у формата голосования была своя интрига. США, будучи инициаторами документа, не учли особенностей процедурных формальностей и в результате уступили блоку стран, который возглавила Россия.

По итогам общего голосования документ не набрал нужных двух третей голосов, и те, кто заблокировал осуждение ХАМАС, заявили, что главной причиной палестино-израильского конфликта являются не действия ХАМАС, а оккупация Израилем палестинских территорий и его незаконная поселенческая деятельность на арабских землях.

Заранее было известно, как проголосует Азербайджан, и в силу каких мотивов. На этот счет не могло быть никаких иллюзий, ибо около тридцати лет решающий проблему восстановления своей территориальной целостности субъект по определению не может согласиться с фактором агрессии, оккупации и незаконной аннексии земель какой бы то ни было другой страны или народа.

Баку имеет более чем доверительные политические связи с Тель-Авивом, выстраивает взаимовыгодные торгово-экономические отношения, при этом давая понять, что его отношения с Палестиной не являются и не могут в дальнейшем стать разменной монетой или же элементом шантажа в других форматах. Азербайджан далеко не единственная страна, не поддерживающая политику Израиля в отношении палестинского народа. Большинство стран выступает за урегулирование вязкого кризиса на основе норм международного права. Ничто тут не может вызывать каких-либо нареканий или же противодействия.

Баку всегда и всецело поддерживает линию справедливого разрешения затянувшегося конфликта. Это другой вопрос, что отдельные силы не только в Израиле, но и в арабской среде, на Западе неистово борются за раскол единого палестинского народа с далеко идущими целями. Это в корне пагубный и бесперспективный замысел, который только усугубляет критичность палестино-израильской проблемы. Для азербайджанской дипломатии существует понятие «единый палестинский народ», и Баку как был сторонником восстановления его национального суверенитета, токовым остается поныне. Сказать, что этот подход неведом высшему политическому руководству Израиля, значило бы кривить душой.

Вполне предсказуемый для политической элиты Израиля голос Азербайджана вызвал гвалт, нет, не в серьезных кругах, а в околополитической среде, которая все время настороже ради реализации корпоративных целей. Сказать, что крикливая компания осуждения Баку, затеянная дежурными политической подсобки, нужна элите Израиля, язык не поворачивается. Другое дело, что невостребованные активисты неустанно пытаются навязать серьезным кругам свои корпоративные видения и цели, чтобы срубить дивиденды.

Вот почему они педалируют позицию Еревана, который снова проявил себя в серых красках. Армения воздержалась, и, кажется, тут лучше всего ограничиться замечанием no comment.

Выбор курса по тем или иным кардинальным вопросам глобальной, региональной политики это сугубо специфичная компетенция национальных элит. В данном случае для заблудших господ уместно напомнить, что в отношении палестино-израильского конфликта официальный Баку не придерживается ни произраильского, ни пропалестинского курса. Позиция строго коррелируется с нормативной базой международного права, и здесь нет поля для жидкого маневрирования.

В контексте всех без исключения территориальных конфликтов Азербайджан неукоснительно выступает за целостность границ, как основополагающего принципа. Не имеет смысла детализировать причинно-следственную подоплеку такого подхода. О нем написано и сказано достаточно.

Если кому-то не терпится вбить клин в отношения Баку с Тель-Авивом в спектре исследуемого фрагмента, это другое дело. Достаточно того, что высшие руководители двух стран умеют общаться друг с другом, что называется, без переводчиков, и не стоит вылезать из кожи вон, трубить на весь свет о необходимости снижения уровня двусторонних отношений.

Мало того, что они не в свое дело влезают, да еще и вносят в ситуативность сущий бред с абсолютно невостребованными аморфными идеями и рекомендациями. Не лучше ли взять паузу, чтобы одуматься?!

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az