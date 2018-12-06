Объективный взгляд на Армению с ее бедами, провальной политикой и холостыми попытками преодоления кризиса обнажает цельную грустную композицию. Покидающие страну граждане, за пределами родины, о ней и вспоминать не желают. Однако есть армяне, очень даже привязанные к родному очагу, но они предпочитают любить ее на расстоянии.

Издалека Арменией интересуются, помогают ей и сочувствующие не армяне. Их телячьи нежности зачастую переходят границы допустимого, выливаясь в откровенный моветон.

Классический пример – участившиеся российские реверансы. Сказать, что официальные инстанции к ним не имеют отношения, в корне неверно. Имеют и, более того, даже не скрывают своей причастности.

Под завязку года они неистово превратили армянское направление в ярко выраженный геополитический приоритет Москвы. Складывается законченное представление о негласно объявленной мобилизации сил, ресурсов для оказания массированной помощи страждущей стране. Все бы ничего, если б знаки внимания и любви не превращались в серьезные казусы на полях межгосударственных отношений.

Комплексу азербайджано-российских связей в который раз приходится отбивать удары замаскировавшейся неотложки, которая спасает умирающий армянский организм за счет потенциала Баку и его интересов в Москве.

Откровенно недружественные, а порой и провокационные действия политических и связанных с ними кругов наравне с чувством недоумения вызывают вполне резонный вопрос – кто и ради чего в Москве баламутит среду?

Громом среди ясного неба стало известие об отказе российского оборонного ведомства продать Азербайджану береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал-Э», хотя двусторонних переговоров о поставках и в помине не было. Минобороны Азербайджана опровергло инсинуацию, сообщив, что по системам «Бал-Э» каких-либо переговоров с российской стороной не проводилось.

Сообщившая первой о якобы провальной сделке российская газета «Коммерсант», разумеется, пошла у кого-то на поводу. Издание сослалось на Минобороны РФ. Организация вроде серьезная, и ей незачем блефовать на ровном месте и расплачиваться за фальшивку своим авторитетом. Но тогда получается, что провокативный ход – дело самой газеты, точнее ее заинтересованной клиентуры, которая проплатила дезу.

Сославшись на «серьезный источник», газета напоминает, что Азербайджан и Россия парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э). Но до подписания соглашения дело не дошло, и, мол, причиной срыва послужила «особая позиция Минобороны РФ, заключавшаяся в нецелесообразности поставки комплексов для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии».

Издание намекает на «деликатный геополитический нюанс», согласно которому головка самонаведения ракет модернизировалась для поражения не только морских, но и наземных целей. Посему как данное оружие может быть применено в нагорно-карабахском конфликте, российские военные-де сочли поставки нецелесообразными.

В фейковом контенте внимание привлекает фактор незавершенной войны в Карабахе, в котором Азербайджан опять выставляется в ореоле непредсказуемой радикально настроенной стороны, способной пойти на обходные действия ради неправедных целей.

Наравне с этим “Коммерсант”, как видится, еще и выяснил, что «экспортная модификация ракеты может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах». Получается, Азербайджан фигурирует еще в одном тревожном контексте, и его в самый раз рассматривать, как враждебно настроенного соседа, способного нанести удар на море, хотя никаких предпосылок для того не было и не предвидится. Причем, шальные беспокойства высказываются в сопровождении напоминания о приобретенных Азербайджаном российских вооружений на $5 млрд. Не парадокс ли?!

Не получается ли так, что из кровных средств, потраченных Баку на укрепление своей оборонной мощи, идут отчисления на антиазербайджанскую пропаганду и на раскрутку его черного пиара?

Словно, исправляя подрывной подстрочник главного сообщения, издание пытается успокоить читателя, мол, отказ в поставках «Бала» к охлаждению отношений Москвы и Баку привести не должен. В подтверждение этому смыслу напоминает слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности «продолжать сотрудничество в сфере ВТС, которое имеет тенденцию к росту».

Обнадеживающий тренд действительно имеет место, однако враждебные выпады, многоходовые подрывные комбинации политических интриганов Москвы, спевшихся с издательской олигархией, делают все возможное для подрыва основы российско-азербайджанских отношений. Такая цель отвечает ожиданиям отдельных сторон, тут и сомневаться не имеет смысла.

Разгул лоббистского и политтехнологического анархизмов в коридорах российского министерства иностранных дел, Государственной думы, других официальных и общественных институтов показывает, насколько серьезны и диверсифицированы планы антиазербайджанских разработок.

МИД РФ вообще принял за правило перекладывать вину за проармянский волюнтаризм на азербайджанскую дипломатию. Не в меру фанаберичная мадам Захарова ударяется в истерию даже там, где нет почвы для остервенения и злопыхательства. Недавний визит суррогатного главы никем непризнанной «нкр» Бако Саакяна в Москву не остался вне поля внимания Баку. Стоило азербайджанскому внешнеполитическому ведомству дать реакцию на дипломатическую неправомерность встреч и переговоров в Москве с участием фальшивого эмиссара, как Мария Захарова увела разговор не в ту степь, бросившись оправдывать нелегитимный формат. По ее словам, «все было в правовом поле и не шло вразрез дипломатическому этикету». Если столь вопиющая позиция не есть политическая поддержка сепаратистскому режиму, то что это?

Нынешний лазаревский кордебалет, что проходит в армянской столице, тоже имеет устоявшиеся завязки с российским истеблишментом. Не случайно азербайджанский МИД, дав принципиальную оценку ереванским посиделкам отставных и еще действующих политиков, напомнил, что инициативы некоторых персон на неформальных полях, имеющих посты в государственных и законодательных структурах РФ, не согласуются с их официальным статусом. Не говорит ли столь ярко выраженная гибридность о том, что официальная Москва сама санкционирует враждебные азербайджанским интересам тенденции, чтобы создать искусственное напряжение в отношениях. А любое искусственно созданное состояние порой незаметно перетекает в постоянное, и потом избавляться от его калечащего действия становится трудно и даже невозможно.

В скором времени глава МИД России Сергей Лавров посетит Азербайджан, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Скорее, ему придется выйти за рамки повестки мероприятия международной структуры. В комплексе азербайджано-российских отношений накопилось много неясного, которое требует тщательного разбора. И четких разъяснений тоже.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az