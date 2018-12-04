

Азербайджан возводит новые укрепления на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом член пропорционального списка Республиканской партии Армении Давид Шахназарян сказал во вторник на пресс-конференции, сообщает ереванский «Спутник».

Давид Шахназарян был в команде Левона Тер-Петросяна, и успел побывать и главой спецслужб Армении, и специальным представителем президента по карабахскому урегулированию. Сегодня Шахназарян оказался в списке РПА, которую прежде критиковал, и является одним из жестких оппонентов Пашиняна.

По его словам, «несмотря на попытки воспрепятствовать действиям азербайджанских ВС, им все же удалось возвести и оборудовать несколько высот».

С 27 сентября это строительство идет с особой интенсивностью. Расстояние между новыми укреплениями и армянскими позициями составляет от 1300 до 1700 метров. Эти высоты очень удобны как для наступления, так и для обороны.

На оборудование этих высот тратятся огромные деньги, что говорит о серьезности намерений Баку, заявил Шахназарян.

На днях и.о. премьера Никол Пашинян на предвыборной встрече в Араратской области, граничащей с Нахчываном заявил, что «армянская армия полностью сохраняет в руках стратегическую инициативу в нахчыванском направлении границы с Азербайджаном».

«К сожалению, в Армении тогда были силы, которые сознательно или неосознанно стали принимать этот бред за чистую монету. Я надеюсь, что вы как жители прилегающего к Нахичевани региона с самого начала догадывались об абсурдности и нелепости таких заявлений», — сказал тогда Пашинян. Шахназарян уличил во лжи Пашиняна, заявив, под контроль азербайджанской армии действительно перешли новые стратегические высоты на границе Нахчыванской Автономной Республики с Арменией.

«Начиная с мая месяца, Азербайджан продвинул свои позиции на границе с Нахчываном. Сначала говорили, что это произошло на их территории границы, которая не контролировалась ВС Армении, потом, когда им (армянским властям – ред) объяснили, что во время Советского Союза разграничения границы между Арменией и Азербайджаном на нахчыванском участке не было, тональность изменилась. Несколько недель назад Минобороны выступило с новым заявлением, что да, было продвижение позиций Азербайджана, но на нейтральной зоне на их участке», — отметил Давид Шахназарян.

Он отметил, что «нейтральной зоны нет, есть межпозиционная территория».

«Эта территория, начиная с мая, существенно сократилась и в сентябре дислоцированные в Нахчыване ВС Азербайджана в несколько раз увеличили свои территории, более чем 800 га», — сказал бывший директор СНБ Армении.

Minval.az