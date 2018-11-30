Оппозиционная парламентская партия «Европейская Грузия» не будет участвовать в митинге сторонников «Единого национального движения», которые в воскресенье намерены выйти на улицу, чтобы требовать проведения досрочных парламентских выборов после поражения в президентской гонке оппозиционного кандидата Григола Вашадзе, сообщает «Интерфакс».

«Состоявшиеся президентские выборы не были демократическими и проходили с грубыми нарушениями, однако наша партия считает, что для перемен в стране уже не нужны — улица, революция и баррикада. Наш народ готов спокойно у избирательных урн сменить власть, как это происходит в развитых демократических странах», — заявил в пятницу на брифинге лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.

Minval.az