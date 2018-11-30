Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без бокса — исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в японской столице пригрозил исключить этот вид спорта, если международная федерация и дальше будет игнорировать его требования.

Как сообщает ТАСС, заседание исполкома МОК прошло в пятницу. Главным вопросом было рассмотрение статуса бокса в олимпийской программе предстоящих Игр. МОК уже давно пытается добиться от Международной ассоциации бокса (AIBA) выполнения ряда требований, гарантирующих, что в работе организации после произошедшей смены ее руководства не будет темных пятен, которые бросают тень на все олимпийское движение.

Поскольку AIBA не предоставила убедительных данных, МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов. Вместе с тем он признал прогресс AIBA в области судейства и антидопинга.

МОК приостановил финансирование AIBA, продажу билетов, утверждение и внедрение квалификационной системы, тестовых мероприятий и окончательную доработку графика соревнований. AIBA запрещено использовать олимпийские объекты и символы для рекламных материалов.

Ключевую роль в этой истории играет глава AIBA Гафур Рахимов, который был избран президентом в ноябре на конгрессе в Москве. Перед выборами МОК рекомендовал Рахимову не избираться на пост главы международной федерации, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США из-за возможной причастности к криминальному миру.

«Думаю, что бокс сохраняет шансы остаться в программе Олимпийских игр, — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — У AIBA сейчас стабильное финансирование, многие вопросы, существовавшие ранее, сняты. Национальные федерации на минувшем конгрессе сделали свой выбор, его нужно уважать. При этом в случае опасности для бокса президент AIBA Гафур Рахимов готов уйти, о чем он ранее заявлял».

В следующий раз этот вопрос исполком МОК может рассмотреть на заседании в марте, однако очевидно одно — крайний срок для принятия решения — ближайшая сессия МОК, которая состоится в 2019 году в швейцарской Лозанне. Она пройдет всего за 14 месяцев до старта Игр.

Промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов выразил уверенность в том, что боксу удастся остаться в программе Игр. «Бокс — это исторический вид спорта, который все время был в программе Олимпийских игр и являлся ее неотъемлемой частью», — заметил он.

МОК создал специальный комитет по расследованию деятельности AIBA, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович. В свое время спортивная борьба также рисковала лишиться места в олимпийской программе, так что у серба есть понимание реформ, которые необходимы боксу.

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