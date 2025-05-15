Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с экономическими активистами и инвесторами провинции Керманшах заявил, что США сеют войну по всему миру.

«Курдистан, Азербайджан, Туркменистан, Белуджистан и все мы — одна семья, но они хотят, чтобы мы воевали друг с другом ради защиты их интересов. Мы не будем воевать друг с другом, потому что считаем жителей региона своими братьями. Если мы откроем торговлю и границы посредством сотрудничества, мы создадим большой рынок среди стран региона, что обеспечит безопасность и мир в регионе. Эта территория для всех нас, а не для них», — цитируют Пезешкиана иранские СМИ.

Ссылаясь на заявления Трампа, Пезешкиан добавил: «Мы стремимся к миру, а не к войне. Они — поджигатели войны».

«Мы стремимся к миру и спокойствию внутри страны и в отношениях с нашими соседями. Мы стремимся к братству и равенству с Азербайджаном, Россией, Афганистаном, Пакистаном, Ираком и Саудовской Аравией. Саудовская Аравия — исламская страна, и ислам зародился именно там. Можем ли мы сражаться друг с другом? Но он (Трамп — ред.) хочет поставить Саудовскую Аравию на одну сторону, а нас — на другую. Он хочет посеять беспорядки в регионе, но мы не позволим ему этого сделать».