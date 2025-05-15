В Ереване продолжается мышиная возня вокруг остатков оккупационной хунты, существовавшей в Ханкенди до сентября 2023 года. Напомним хронологию. 19–20 сентября 2023 года менее чем за 24:00 Азербайджан провёл ювелирные антитеррористические рейды в Карабахе, где на тот момент ещё находились российские миротворцы, и полностью разгромил 15-тысячную группировку ВС Армении, которую Ереван продолжал держать в «зоне безответственности» РМК, вопреки всем достигнутым договорённостям. После нескольких дней перепуганных размышлений и переговоров с центральными властями Азербайджана в Евлахе Самвел Шахраманян, который на тот момент именовал себя «президентом Нагорного Карабаха», подписал «указ» о роспуске самопровозглашённого оккупационного режима и поторопился перебраться в Ереван, благополучно проехав, в отличие от Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, Рубена Варданяна и других, азербайджанский пограничный КПП на Лачинской дороге.

Формально уже в Ереване, согласно «указу» господина Шахраманяна, структуры свергнутой хунты должны были действовать до конца 2023 г. По официальной версии — решить имущественные вопросы, «передать дела» и т. д.

Но затем, если верить ереванским источникам, Шахраманян передумал распускать хунту и подписал ещё один «указ», которым отменил собственный «указ» от 26 сентября. И теперь местный правозащитник Роман Ерицян публикует фотокопию этого указа на одном из связанных с карабахским кланом ТГ-каналов.

Здесь необходимо расставить точки над i. Прежде всего, всё бумаготворчество оккупантов в Ханкенди не имеет никакой юридической силы. Речь идёт, если кто забыл, о никем не признанном оккупационном режиме. Более того, можно было говорить о каких-то реальных полномочиях хунты де-факто, пока Карабах оставался под армянской оккупацией. Но после 44-дневной Отечественной войны 2020 года и антитеррористических рейдов 19–20 сентября 2023 года — уже нет. Так что Самвел Шахраманян может хоть каждый день подписывать один указ утром, а второй — вечером: всё это не стоит даже потраченных чернил и бумаги.

Другой вопрос, что непонятные — или же, наоборот, слишком хорошо понятные — игры вокруг «указов» господина Шахраманяна — это, во-первых, неплохая «лакмусовая бумажка» на уровень реваншистских настроений в Армении, где всё ещё лелеют мечту о повторной оккупации Карабаха и создают для этого, как им самим кажется, юридические «фиговые листки» вроде отмены «указа» Шахраманяна. А во-вторых, ещё и весьма доходчивый тест на договороспособность Еревана. Точнее — отсутствие таковой.

Если кто забыл: ещё в 2022 году во время переговоров в Праге Пашинян вроде бы признал Карабах территорией Азербайджана. Но в следующем, 2023 году, организовал в Ханкенди «президентские выборы», где нарисовал победу Шахраманяну, поздравил хунту с «днём независимости Карабаха» и тем более продолжал держать там войсковую группировку, готовясь к реваншу и выполнению своих обещаний повторно захватить Шушу и Гадрут. Насколько это было реально с чисто военной точки зрения — отдельный разговор. Вопрос в том, что планы силового реванша в Ереване существовали.

Сегодня Армения вроде бы предлагает Азербайджану подписать мирный договор, но при этом не спешит убирать из конституции притязания на Карабах, а на территории этой страны продолжают действовать структуры, свергнутые хунтой. И Никол Пашинян почему-то не торопится обещать «закатать в асфальт», «размазать по стенке» и «познакомить с подвалами СНБ» участников этих игр, которые, очевидно, ведутся по меньшей мере с молчаливого согласия властей Армении. Если сегодня начинается media-раскрутка «второго указа» Шахраманяна — это уже очень похоже на попытку политической реанимации хунты на другом уровне.

И если на возню с «указами» свергнутой хунты можно было бы не реагировать, то вот на подготовку к реваншу реагировать уже нужно — со всей серьёзностью и по всем направлениям, включая не только дипломатию.