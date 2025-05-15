Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков из Ирана.

Как сообщает Государственная пограничная служба, 11 мая в результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий, проведенных в зоне ответственности пограничного отряда «Лянкяран» Управления пограничных войск Государственной пограничной службы, была предотвращена переправка из Ирана на территорию Азербайджана крупной партии наркотических средств.

Было обнаружено и изъято 10 килограммов 320 граммов марихуаны.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.