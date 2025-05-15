Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе правительства Албании Эди Раме в связи с его победой на выборах.

«Искренне поздравляю Вас с победой возглавляемой Вами Социалистической партии Албании на парламентских выборах. Этот новый успех возглавляемой Вами партии является выражением высокой оценки общенациональной политики и многогранной деятельности, которую Вы осуществляете на благо Албании, а также ярким проявлением доверия и поддержки Вам со стороны Вашего народа».

Ильхам Алиев также отметил, что межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Албанией развиваются в духе взаимного уважения и доверия.

«Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений, объединяющих наши страны и народы, успешно продолжать взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо процветания дружественного народа Албании», — говорится в поздравлении.