Федерация конного спорта Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева организует участие в традиционном Королевском Виндзорском конном шоу азербайджанской делегации в составе 130 человек. Настолько многочисленная делегация из Азербайджана отправится на предстоящее в Великобритании шоу впервые.

Согласно информации федерации, одним из самых впечатляющих выступлений этого года станет возвращение шоу-композиции Azerbaijan – Land of Fire с участием блистательных карабахских скакунов, талантливых танцоров и нового оркестрового коллектива 2025 года.

Директор нового шоу Джеймс Шоу выразил удовлетворение возможностью вновь приветствовать Федерацию конного спорта Азербайджана на Королевском Виндзорском конном шоу.

«Я очень взволнован, что стану свидетелем этого великолепного представления, где с помощью танца и удивительного конного искусства рассказывается героическая сказка, поскольку ранее я никогда не видел их выступления вживую» — отметил Шоу.