Москва расценивает переговоры как продолжение диалога, начатого три года назад в Стамбуле, пишет «Коммерсант».

Выбор состава делегации обусловлен стремлением устранить первопричины конфликта, заявляют источники издания.

Журналист Кирилл Шулика в свою очередь считает, что персональный состав российской делегации свидетельствует об исключительно техническом характере переговоров — даже более формальном, чем в 2022 году.

«Никакого Лаврова, Ушакова и даже Слуцкого. Потому что настоящие переговоры по Украине Россия будет вести с США. Но определённый прямой канал с Киевом всё же необходим — именно на этом уровне он и будет выстроен», — отметил Шулика.

По его словам, об этом косвенно свидетельствует и риторика официальных лиц, продолжающих использовать термин «киевский режим».