В Баку сотрудниками полиции был задержан мужчина, совершивший мошенничество, выдавая себя за бизнесмена и главу компании, импортирующей автомобили из стран Азии, в том числе из Китая.

34-летний Азер Ширванзаде, злоупотребивший доверием граждан и причинивший им крупный материальный ущерб, привлечен к ответственности по уголовному делу, возбужденному в отношении него в Хатаинском районном управлении полиции, передает АПА.

Мужчина обманным путем взял более 300 тыс. манатов у 19 граждан, представляясь директором различных компаний, продавая арендованные автомобили по лизингу, и обещая привезти автомобили из-за рубежа.

Не исключаются и другие его мошеннические действия, продолжаются следственные действия.