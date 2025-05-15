Международная организация гражданской авиации — ИКАО — официально подтвердила ответственность России за гибель рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» над Донбассом в июле 2014 года. Тогда, напомним, погибли все 298 человек, находившихся на борту. Как уточняет Би-би-си, Совет ICAO обвинил Россию в нарушении Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Позже будет рассмотрен вопрос о выплатах компенсаций.

В Украине открыто празднуют победу. «Решение Совета ICAO по делу MH17 — это ещё один важный шаг в привлечении РФ к ответственности», — сказала «Европейской правде» посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, которая является также представительницей при ICAO. Москва, в свою очередь, ответственность за гибель рейса MH17 признавать в очередной раз отказалась. Как сварливо отметил в этой связи МИД России, решение о причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году подтверждает, что принявший его Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) — «чисто политический орган». Заодно на Смоленской площади обвинили ИКАО в «процедурных нарушениях». Но, как уверены эксперты, это уже «брошенный вдогонку камень».

Ясно и другое: свой вердикт по MH17 ИКАО вынесла почти через девять лет после трагедии. Более того, к этому моменту власти Нидерландов уже провели своё расследование и даже судебный процесс, где вынесли заочные обвинительные приговоры троим фигурантам дела, включая Игоря Стрелкова. При этом, когда требовалось наказать Беларусь за принудительную посадку борта Ryanair, руководство ИКАО действовало куда как оперативнее и жёстче, притом что сам инцидент, к счастью, обошёлся без жертв. Более того, если уже по горячим следам того инцидента против Беларуси вводились «воздушные санкции», то на сей раз руководство ИКАО о санкциях не заговаривает вообще. Максимум — здесь обещают «позже рассмотреть вопрос», как взыскать с России компенсации.

Но всё это не отменяет одного непреложного факта: вслед за судом в Нидерландах уже и Международная организация гражданской авиации признала ответственность России за гибель рейса MH17. Что уже даёт возможность принимать решения в политической сфере. Будут ли они приняты, хватит ли на них политической воли — отдельный вопрос. Важность вердикта Совета ИКАО не стоит недооценивать.

Для Азербайджана эти новости имеют своё особое прочтение. Напомним: утром 25 декабря 2024 г. российская ПВО по ошибке сбила самолёт Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний», который выполнял пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку — Грозный. То, что самолёт разбился в результате «внешнего воздействия», уже подтвердили и международные эксперты. Азербайджан обратился в ИКАО уже по горячим следам катастрофы. Однако пока что вердикта нет — притом что уже опубликован предварительный отчёт по расследованию катастрофы, подтверждено «внешнее воздействие» на самолёт и даже установлено, что ударили по азербайджанскому гражданскому Embraer ракетами от «Панциря». Более того, если Донбасс на момент катастрофы рейса MH17 был активной зоной боевых действий, и Международной следственной группе надо было ещё доказать, что запустили ракеты по нему именно пророссийские сепаратисты, а не украинские военнослужащие, то в окрестностях Грозного никакой другой ПВО, кроме российской, не могло быть по определению.

А это значит, что у Азербайджана есть шансы воспользоваться прецедентом и добиться признания ответственности России за ошибку ПВО и гибель своего самолёта.