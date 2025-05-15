Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет отмечать свой день рождения, который приходится на эту субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

«Президент не отмечает эту дату», — подчеркнули там.

Такаев игнорирует личный праздник не первый год — так было и в прошлом году, и двумя годами ранее. Это связано с личной позицией главы государства:

«Он не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Это принципиальная позиция президента», — объяснял ранее его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Ожидается, что 17 мая президент проведёт как обычный рабочий день, без каких-либо торжественных мероприятий.