Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл направляется в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, главный и неизменный совет Пауэлла — не предпринимать ничего, что может оттолкнуть Дональда Трампа.

Напомним: в 2022 году, по данным СМИ, именно тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, призвав Киев отказаться от уступок.