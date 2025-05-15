Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — сказал он.

На совещании, помимо членов российской переговорной группы, определенных соответствующим распоряжением главы государства, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

«Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции», — добавил пресс-секретарь главы государства.